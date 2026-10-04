Turba ataca comandancia en Tlaxcala tras detención de sujetos durante baile patronal

En Tlaxcala, un grupo de más de 20 personas atacó la comandancia del municipio de San Francisco Tetlanohcan, luego de que elementos de la Policía Municipal detuvieran a varios sujetos durante un baile popular realizado con motivo de las fiestas patronales.

Los hechos se registraron después de que se suscitara una riña durante el baile. Ante la alteración del orden público, los policías intervinieron y detuvieron a varios de los involucrados, quienes fueron trasladados a los separos municipales.

Minutos después, un grupo de personas, algunas de ellas portando palos, se concentró en las inmediaciones de la comandancia para exigir la liberación de los detenidos. De acuerdo con reportes, los agresores fueron identificados como presuntos talamontes.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones municipales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lograron dispersar a la multitud. Especial

La turba causó daños al inmueble y a una patrulla, además de agredir y lesionar a un elemento de la Policía Municipal de Teolocholco que había acudido en apoyo de los agentes de Tetlanohcan.

Ante la situación, los policías municipales solicitaron el respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de corporaciones de municipios cercanos, debido a que el grupo de agresores los había rebasado en número.

Habitantes de San Francisco Tetlanohcan también solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, donde reportaron que un grupo de hombres y mujeres, en actitud agresiva, atacaba la comandancia.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones municipales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lograron dispersar a la multitud y poner a salvo al policía lesionado, quien fue trasladado para recibir atención médica.

Los agresores finalmente huyeron del lugar y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas por los daños ocasionados a la comandancia, la patrulla y por la agresión al elemento policiaco.