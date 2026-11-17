El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer su amenaza de imponer aranceles a México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene el avance de la caravana que actualmente cruza el país en su intento por llegar a territorio estadunidense.

“No se les permitirá entrar y México los detendrá. Y, como saben, dijeron que los iban a detener. Y si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”, declaró el mandatario a la prensa antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One.

Excélsior informó el pasado jueves que Trump había amagado con duplicar inmediatamente sus gravámenes si el gobierno mexicano no frenaba el avance de nuevas caravanas migrantes que avanzan por territorio nacional.

“México debe detenerlas (caravanas), ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, escribió Trump en sus redes sociales.

En la misma publicación, afirmó que grupos numerosos de personas se organizaban para atravesar México y llegar a La Unión Americana de manera irregular tras la elección de medio término en esa nación.

El mandatario también mencionó al gobierno mexicano, al gobernador de Texas, a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) entre las autoridades que fueron informadas de la situación.

Sin embargo, la prensa estadunidense contradijo la versión difundida por el presidente.

“Alrededor de mil 500 personas recientemente comenzaron a caminar hacia el norte desde el extremo sur de México —a semanas de distancia de Estados Unidos— y muy pocas, si es que alguna, llegarán a la frontera norte”, comentó el pasado jueves en sus redes sociales, Jack Nicas, corresponsal del diario The New York Times.

La movilización a la que se refería el reportero estadunidense partió la semana pasada de Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y se conforma de personas provenientes de Centroamérica.