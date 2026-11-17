HONG KONG.— Con China como anfitrión, México, Perú y Chile tienen esta semana en la cumbre de la APEC, en Shenzhen, una cita ineludible para entrar al debate mundial sobre aranceles, inversiones e inteligencia artificial.

En medio de una feroz rivalidad entre Pekín y Washington, los tres miembros latinoamericanos del foro de Asia-Pacífico envían personalmente a sus presidentes, en un delicado ejercicio de malabarismo político con sus principales socios comerciales.

Claudia Sheinbaum, de México; Keiko Fujimori, de Perú; y José Antonio Kast, de Chile, participarán de la cumbre del 17 al 19 de noviembre con una nutrida delegación de ministros.

México sigue profundamente entrelazado económicamente con Washington y enfrenta presiones constantes del presidente Donald Trump, con quien renegocia un monumental tratado de libre comercio que comparten con Canadá.

El magnate republicano, una de las figuras de la cumbre junto a su par chino Xi Jinping, ha combinado amenazas arancelarias con reproches sobre los esfuerzos de México y Pekín para combatir el tráfico del opioide fentanilo.

Sin embargo, el gobierno mexicano busca ampliar espacios de cooperación con China, a la vez que trata de limar asperezas tras haber impuesto gravámenes a los omnipresentes autos del gigante asiático.

México, Chile y Perú apuestan por afianzar puentes con Pekín sin descuidar a Trump, quien ha revivido bajo el nombre de Doctrina Donroe la antigua política estadunidense contra la injerencia de “países ajenos” en sus vecinos latinoamericanos.