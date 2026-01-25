Trump afirma que Estados Unidos atacará a cárteles de la droga en cualquier país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos atacará próximamente a los cárteles de las drogas “en cualquier lugar, incluidos México, Centro y Sudamérica”.

Vamos a golpear a los carteles”, dijo el mandatario en entrevista exclusiva al diario The New York Post.

Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus casas. Sabemos todo sobre ellos. Vamos a golpear a los cárteles”, aseveró.

El Post le preguntó si considera ataques en México, Venezuela y Colombia y el mandatario republicano respondió que “podría ser en cualquier lugar”.

Trump dijo que durante su administración el narcotráfico por mar se ha reducido en 97% y que espera alcanzar el mismo éxito al frenar el tráfico de drogas por tierra.

La administración Trump ha presionado a México para permitir la entrada de las fuerzas estadunidenses con el fin de ayudar a frenar el tráfico de drogas”, aseveró.

El medio citó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró que Trump “en varias ocasiones ha insistido en que se permita que el ejército de Estados Unidos ingrese a México. Hemos dicho que no muy firmemente, primero porque defendemos nuestra soberanía, y segundo porque no es necesario”.

México ha enviado a 92 líderes y miembros clave de cárteles a Estados Unidos en los últimos once meses.

PENTÁGONO ADVIERTE EMBESTIDA UNILATERAL

El Pentágono declaró en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2026 que combatirá unilateralmente al narcoterrorismo en el hemisferio donde los gobiernos fallen en hacerlo por sí mismos.

Canadá y México desempeñan papeles importantes en la defensa hemisférica, con el Departamento de Guerra y otras agencias estadunidenses para evitar que extranjeros ilegales y narcoterroristas lleguen a las fronteras de Estados Unidos”, dice el documento de estrategia de 24 páginas.

Dice que ambos países son clave para asegurar las fronteras estadunidenses. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Por lo tanto, el Departamento de Guerra priorizará esfuerzos para sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión y deportar a extranjeros ilegales en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Pero para ambos países vecinos y el resto de las naciones en el hemisferio, advirtió que actuará por su cuenta si los gobiernos fallan en combatir el narcoterrorismo.

Mientras el departamento trabaja para asegurar las fronteras de Estados Unidos, reconocemos que las amenazas a esas fronteras también deben abordarse más profundamente en el hemisferio. Por lo tanto, ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y apoyarlas mientras lo hacen”, dice la estrategia.

Pero “al mismo tiempo mantenemos nuestra capacidad de tomar medidas decisivas de manera unilateral. Si nuestros socios no pueden o quieren hacer su parte, entonces estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta”, advierte.

La nueva estrategia del Pentágono también reconoce como áreas de seguridad nacional estadunidense al Golfo de México, el canal de Panamá y a Groenlandia.

cva