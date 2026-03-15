Detienen a sujeto que vestido de payaso mató a un hombre en tienda de abarrotes

Un sujeto que vestido de payaso irrumpió en una tienda de abarrotes y mató a un hombre, fue detenido por elementos de Fuerza Civil en posesión de diversas dosis de droga este domingo en Monterrey, Nuevo León.

El presunto fue identificado como José "N", de 25 años, quien habría participado en el mencionado crimen el pasado 22 de febrero en la colonia San Martín, en el mismo ayuntamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que trabajos de investigación e inteligencia permitieron la captura del masculino.

El sospechoso fue capturado sobre la avenida Almazán, en su cruce con la calle Carmen, en la colonia Topo Chico.

Al detectar la presencia policial, el hombre intentó huir corriendo e incluso trató de brincar por los techos de viviendas contiguas; sin embargo, fue alcanzado.

Tras una revisión le aseguraron: 29 dosis de mariguana, 20 dosis de cocaína en piedra, un teléfono celular y dinero en efectivo.

José "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.

El sujeto fue detenido en posesión de diversas dosis de droga Foto: Especial

JCS