Trudy va a Colima y Jalisco, en su avance provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el huracán Trudy categoría 3 en la escala Saffir-Simpson se localiza a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 525 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 kilómetros por hora.

La circulación del huracán originará lluvias intensas en Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur); muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán (oeste, centro y sur); y fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco (oeste y sur).

Así el oeste de Manzanillo. Abraham Acosta

Además de vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Michoacán; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima.

Asimismo, oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán; de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Oaxaca y Colima, y de 2 a 3 metros en costas de Jalisco.

El SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, modificó la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, en Michoacán.

De igual forma, estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

"Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados", advirtió.

Por su parte, la tormenta tropical Simón se ubica a 395 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 260 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Simón tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

"Por el momento, este sistema no genera efectos en México", destacó el Servicio Meteorológico Nacional.