Detienen al 'Trébol' en Querétaro; era buscado por EU por narcotráfico

Agentes federales detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro a Erick Eduardo Ríos Estrada, alias El Trébol o Chilangolandia, quien es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) lo identificaron como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de cocaína y metanfetamina desde México hacia Texas, Estados Unidos.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición, mediante un operativo en el que participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México.

El seguimiento comenzó con información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que permitió identificar sus desplazamientos en la capital queretana.

Los investigadores establecieron vigilancias fijas y móviles, además de ubicar los vehículos que utilizaba. Con los datos recabados, desplegaron el dispositivo en las inmediaciones del aeropuerto, donde localizaron a Ríos Estrada y ejecutaron el mandato judicial.

Después de informarle sus derechos, los agentes lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con el procedimiento legal.