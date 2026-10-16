CJNG asesinó a Carlos Manzo por detención de 'El Rino': Fiscalía de Michoacán

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinó a Carlos Manzo Rodríguez, en represalia por las acciones de seguridad que emprendió el exalcalde de Uruapan, particularmente por la detención de René N., alias El Rino, aseguró el encargado de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, a casi un año de ocurrido el homicidio.

“Las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia han permitido establecer como principal línea del móvil del crimen, una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas en Uruapan por el edil, entre ellas, la detención del presunto líder delincuencial René N., alias El Rino”, dijo.

Esta es la línea de investigación más sólida que mantiene la Fiscalía de Michoacán en el caso del expresidente municipal de Uruapan; el vicefiscal reafirmó como importante para reconstruir lo que pasó alrededor del crimen, la detención de los autores intelectuales del homicidio, Ramón Ángel N., alias El R1, señalado como presunto líder del CJNG, y Jorge Armando N., alias El Lic, ambos recluidos ya en el penal de El Altiplano.

“Han sido capturados los dos presuntos autores intelectuales de este homicidio, Ramón Ángel N., alias El R1 y Jorge Armando N., alias El Lic., con esta investigación se logra detener a ambos autores intelectuales del crimen”.

Vega Rodríguez declaró que la investigación reporta un avance del 90 por ciento y en total se ha detenido a 33 personas como resultado del trabajo de corporaciones estatales y federales.

“La carpeta cuenta con evidencia técnica, científica y jurídica suficiente para avanzar hacia el esclarecimiento del crimen. La coordinación entre autoridades ha permitido debilitar la estructura criminal que operaba en la región de Uruapan. La Fiscalía buscará que las responsabilidades se acrediten ante los tribunales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

Precisó que todavía falta la detención de otros presuntos participantes en el homicidio, así como el esclarecimiento de las posibles filtraciones internas de información sobre los movimientos y la agenda del exalcalde, “principalmente personas que habrían tenido funciones periféricas dentro de la operación criminal”.

Indicó que esta última línea permanece bajo reserva mientras se determina su alcance. Ante la pregunta directa sobre la posible participación de actores políticos, como Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel, Israel Vega respondió que “la investigación no arroja, hasta el momento, indicios de participación de alguna línea política en el homicidio”.

Finalmente, ante el cuestionamiento si Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, será o es investigada por el tema del teléfono celular, el vicefiscal Israel Vega, explicó que la ahora alcaldesa de Uruapan, tiene derecho a aportar información o ampliar su declaración en cualquier momento y que cualquier requerimiento debe realizarse conforme al procedimiento establecido por la ley.