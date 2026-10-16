Sheinbaum llama a tomar precauciones por 'Trudy' en el Pacífico, Golfo de México y La Huasteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil por el huracán Trudy, que podría alcanzar la categoría 4 y se acercará a 65 kilómetros de las costas de Colima y Jalisco durante este fin de semana.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, también previno a la población ante el frente frío número 2 en el Golfo de México, el cual provocará lluvias intensas en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

“Toda la costa del Pacífico, el Golfo de México, la Huasteca, Quintana Roo y una parte de Yucatán, para el alertamiento a toda la población, que estén pendientes de la comunicación de las áreas de Protección Civil; que si viven cerca de ríos, incluso de la costa, vayan mejor a los refugios. Está trabajando la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras, para poder alertar a la población y que tomen todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana”, puntualizó.

La mandataria federal informó que la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, visitará Ensenada y San Quintín, en Baja California, para atender el tema de las mil 500 viviendas que fueron afectadas por la tormenta tropical Rachel.

Huracán Trudy y frente frío 2: Un doble impacto en las costas mexicanas

Por su parte, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, advirtió que el ciclón se intensificará mientras avanza hacia el noroeste y que su interacción con el frente frío número 2 provocará precipitaciones severas en los estados cercanos al Golfo de México.

“Lo más crítico a partir del sábado en cuestión de vientos, oleaje, que también va a ser muy severo en la costa en una zona que ha sido afectada durante varias semanas”, advirtió.

El funcionario federal explicó que, se prevén rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Veracruz; por ello, reiteró el llamado a evitar cruzar ríos y arroyos crecidos y mantenerse actualizados con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Vázquez Romaña señaló que, en Baja California Sur se registrarán lluvias y un descenso en las temperaturas durante el fin de semana debido a la presencia de Simón.