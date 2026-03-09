Trofeo de la FIFA aterriza en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos, en alianza estratégica con Arca Continental y Coca-Cola México, encabezó la ceremonia de bienvenida al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Centro de Convenciones Expo Chihuahua se convirtió en el epicentro de la pasión futbolística global al recibir el galardón original, que visita el estado por primera ocasión como parte de su gira internacional.

La mandataria estatal, acompañada por José Borda Noriega, director ejecutivo de Arca Continental México, develó la presea ante una audiencia que celebró la inclusión de Chihuahua en la ruta del tour mundial.

Este acto no sólo representa un hito deportivo, sino que posiciona a la capital como un punto relevante en la agenda económica y social previa a la máxima justa balompédica que organizarán de forma conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Símbolo de unidad y comunidad

Durante su intervención, la gobernadora subrayó el peso histórico y emocional que conlleva la presencia de la Copa en tierras chihuahuenses.

“Hoy Chihuahua se suma a esta emoción universal. Recibir el Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es recibir este bello trofeo, pero también es recibir una historia, una tradición, una pasión que ha unido a generaciones enteras alrededor de nuestro mundo”.

Campos enfatizó que el deporte funciona como una herramienta de cohesión en tiempos complejos.

Aseguró que eventos de esta magnitud demuestran la capacidad del ejercicio atlético para unir esfuerzos, convocar voluntades y construir comunidad.

Ante el panorama internacional actual, calificó como "profundamente valioso" contar con un símbolo que recuerde que la unidad es posible por encima de cualquier diferencia.

El arribo del trofeo destaca la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada. Mariana Torreguitar, directora senior de Operaciones y Franquicias Zona Norte de Coca-Cola México, reconoció la labor de las autoridades locales para concretar esta escala.

Por su parte, José Borda Noriega señaló que la elección de Chihuahua responde a la relevancia estratégica de la ciudad para Arca Continental, cuya historia guarda raíces profundas en el norte del país.

La ceremonia contó con la presencia de Vincenzo Iaquinta, exseleccionado italiano y campeón del mundo en 2006, quien atestiguó la entrega de una réplica a escala del trofeo a la gobernadora.

Con este acto, Chihuahua reafirma su apertura a eventos de clase mundial, fortaleciendo su imagen como un estado con la infraestructura y la seguridad necesarias para albergar celebraciones de gran calado internacional.

RLO