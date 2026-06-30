Triple sismo alerta a Sinaloa y Baja California Sur; Protección Civil descarta daños estructurales
Una secuencia de tres sismos, el mayor de ellos con una magnitud de 6.1, se registró este martes en aguas del Golfo de California, afectando de manera directa a los estados de Sinaloa y Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional ha registrado tres sismos en las costas de Sinaloa, ocurrieron a la altura del municipio de Guasave, pero lograron percibirse en otros municipios, incluyendo Culiacán.
El de mayor intensidad fue de 6.1 grados y ocurrió a las 12:45 horas; otro de 4.9 grados se registró a las 13:29 horas. Las autoridades los detectaron a 115 y 116 km de la costa, a unos 5 km de profundidad.
El tercer movimiento fue de 4.8 grados. El SSN lo detectó a las 14:01 horas a 131 km de La Paz, Baja California Sur, a 9.9 km de profundidad.
El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa informó que no se detectaron daños en edificios, pero continúan los recorridos para evaluar inmuebles y descartar afectaciones.
A pesar de la proximidad al municipio de Guasave, los sismos fueron captados en algunas zonas de Culiacán, y se tuvieron que desalojar algunos edificios públicos y gubernamentales.
Las evacuaciones se realizaron atendiendo los protocolos de seguridad, sin llegar a presentarse ningún incidente. Después de verificar los inmuebles, la mayoría pudo regresar a sus actividades.
A pesar de la distancia, pobladores de diversos municipios reportaron haber percibido los sismos, especialmente en la zona norte y centro de la entidad.