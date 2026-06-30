Triple sismo alerta a Sinaloa y Baja California Sur; Protección Civil descarta daños estructurales

El Servicio Sismológico Nacional ha registrado tres sismos en las costas de Sinaloa, ocurrieron a la altura del municipio de Guasave, pero lograron percibirse en otros municipios, incluyendo Culiacán.

El de mayor intensidad fue de 6.1 grados y ocurrió a las 12:45 horas; otro de 4.9 grados se registró a las 13:29 horas. Las autoridades los detectaron a 115 y 116 km de la costa, a unos 5 km de profundidad.

El tercer movimiento fue de 4.8 grados. El SSN lo detectó a las 14:01 horas a 131 km de La Paz, Baja California Sur, a 9.9 km de profundidad.

El Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa informó que no se detectaron daños en edificios, pero continúan los recorridos para evaluar inmuebles y descartar afectaciones.

Una serie de tres movimientos telúricos interrumpió las actividades cotidianas en el noroeste del país. Especial

A pesar de la proximidad al municipio de Guasave, los sismos fueron captados en algunas zonas de Culiacán, y se tuvieron que desalojar algunos edificios públicos y gubernamentales.

Las evacuaciones se realizaron atendiendo los protocolos de seguridad, sin llegar a presentarse ningún incidente. Después de verificar los inmuebles, la mayoría pudo regresar a sus actividades.

A pesar de la distancia, pobladores de diversos municipios reportaron haber percibido los sismos, especialmente en la zona norte y centro de la entidad.