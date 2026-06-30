Activan protocolos tras sismos en Guasave, Sinaloa, y El Salto, en Durango

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, generó confusión la tarde de este martes luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) difundiera inicialmente un reporte preliminar que ubicaba el movimiento en El Salto, Durango.

En un primer aviso, el organismo informó de un sismo de magnitud 5.3 localizado a 33 kilómetros al este de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Minutos después corrigió el reporte y confirmó que el evento principal ocurrió frente a las costas de Guasave.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km".

Protección Civil activó revisiones

Tras el reporte preliminar, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, informó que el movimiento había sido percibido de forma ligera en la entidad y señaló que no existían afectaciones.

Protección Civil Estatal no reporta afectaciones, hasta el momento".

Más tarde, cuando el SSN actualizó la información, la mandataria informó que se tenían reportes de dos movimientos telúricos e instruyó la activación de los protocolos de revisión en todo el estado.

Se han registrado dos sismos hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa y El Salto, Durango. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes. Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la información emitida a través de canales oficiales. La prevención y seguridad de las familias sinaloenses es nuestra prioridad".

Posteriormente reiteró:

He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes”.

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el sismo principal fue de magnitud 6.1, con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave Facebook

SSN confirma el epicentro y registra una réplica

Horas después, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que el sismo principal fue de magnitud 6.1, con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave y una profundidad de cinco kilómetros.

Posteriormente reportó un segundo sismo preliminar de magnitud 4.9, localizado inicialmente a 30 kilómetros al suroeste de Guasave. Más tarde actualizó la ubicación del epicentro al suroeste de Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), Sinaloa.

Semar descarta riesgo de tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (Semar) informó que, tras analizar el sismo de magnitud 6.1, no se detectaron variaciones importantes en el nivel del mar.

La dependencia precisó que no existe riesgo de tsunami, por lo que no hay peligro para la población ni para las operaciones portuarias en el litoral mexicano.