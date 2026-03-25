Tres letras cobran la Pensión del Bienestar en el penúltimo día de dispersión

Este miércoles 25 de marzo, la Pensión del Bienestar entra a su penúltimo día de dispersión donde, las personas Adultas Mayores, con Discapacidad, Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras recibirán su ayuda correspondiente.

Los fondos beneficiarán en este segundo bimestre a un total de 18.8 millones de personas por lo que este día todas aquellas personas cuyas primeras letras sean la S, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Es necesario precisar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primera letra sea la T, U, V, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario restante de pagos:

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Sobre los montos a recibir, dependerá del programa social al que estén inscritos, pues en el caso de la Pensión Adulto Mayor, recibirán $6,400 pesos; mientras que las personas con Discapacidad, $3,300; Mujeres con Bienestar, $3,100 y Madres Trabajadoras, $1,650 pesos.

La forma de consultar la fecha exacta del depósito, será por medio de la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar . Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo para todos los sectores ya antes mencionados.

Por último, los cobros se pueden hacer mediante cajero automático o en ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar distribuidas en todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

fdm