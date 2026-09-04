Programas del Bienestar benefician a 13M de productores por la soberanía alimentaria.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que los Programas para el Bienestar benefician a 13 millones de personas en 2 mil 470 municipios del país, a través de un presupuesto de 107 mil millones de pesos.

Al realizarse la conferencia matutina desde Guadalupe, Zacatecas, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el apoyo al campo suma a las metas establecidas en el Plan México para alcanzar la soberanía alimentaria, que en cuanto a la producción de frijol se establece un objetivo de un millón 300 mil toneladas, lo que ya fue superado este año al alcanzar un millón 360 mil toneladas producidas.

“Decidimos hacer el informe de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en Zacatecas porque tenemos un trabajo muy importante en particular en la producción del frijol, en dos sentidos: Hay un trabajo desde hace dos años que llegamos al gobierno la mejora de la semilla del frijol a través de las instituciones de Agricultura y Desarrollo Rural, se incorpora a productores de frijol y a través de ellos se hace el mejoramiento de la semilla y esta semilla después se distribuye tanto en Zacatecas como en Nayarit principalmente, en Durango también y esto nos ha permitido aumentar la productividad y además el acopio del frijol al mejor precio”, indicó.

La Mandataria federal explicó que en maíz se logró la producción de 25.41 millones de toneladas, con un incremento de un millón de toneladas más este año. Mientras que en leche se llegó a 14 mil 400 millones de litros, logrando un crecimiento de 900 millones de litros.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que para fortalecer la producción del campo mexicano también se han establecido medidas como la prohibición de la siembra de maíz transgénico, los precios de garantía y la mejora de la semilla de frijol que se realiza con acompañamiento de productoras y productores de Zacatecas.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que los 13 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar del campo se traduce en que dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas reciben algún tipo de apoyo del Gobierno de México.

La funcionaria federal señaló que, en el programa Producción para el Bienestar se entrega a 1.8 millones de personas con una inversión de 18 mil 200 millones de pesos, mientras que Fertilizantes para el Bienestar a 2.1 millones de derechohabientes a través de 16 mil millones de pesos.

Además se implementa el Comercio Justo en dos ejes: la comercialización con la entrega de apoyos a 71 mil productoras y productores de maíz, arroz y trigo con una inversión total de 5 mil 800 millones de pesos.

Y la entrega de créditos con una inversión de 7 mil 200 millones de pesos a través de Cosechando Soberanía que en los últimos tres meses ha proporcionado 25 mil créditos y ha logrado la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz con contratos anticipados.