Estiman que tren CDMX-Querétaro esté listo en segundo semestre de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se estima que en el segundo semestre de 2027 esté concluido el Tren Ciudad de México-Querétaro, el cual además tendrá conectividad con Guadalajara y Nuevo Laredo.

Desde Querétaro, al dar a conocer los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, la jefa del Ejecutivo remarcó que esta obra es parte de su proyecto de recuperación de los trenes de pasajeros.

Querétaro fue siempre un centro de ferrocarriles, luego los privatizaron abandonaron, ahora estamos recuperando el ferrocarril. Imagínense, para ir a la Ciudad de México luego está bien atascada la carretera, pues ahora se va a poder ir en tren a partir, espero, del segundo semestre de 2027. A lo mejor en un año ya estamos terminando una parte del ferrocarril o todo, rápido, sin problemas, a gusto, va uno leyendo. Llega a la estación Buenavista, ahí puede tomar el Metro, el Metrobús o cualquier otra forma de transporte para realizar sus actividades. Y en la noche se regresa en el tren. Es una forma de transporte que se está rescatando en todo el mundo y México no es la excepción, el Tren México-Querétaro”, informó.

Foto: Especial

La mandataria federal expresó que luchar por la soberanía y la independencia es luchar por México. Informó que en Querétaro hay 667 mil 62 personas que reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

Nunca olvidemos que la soberanía y la independencia vino del sacrificio de muchas mexicanas y mexicanos, que luchar por la soberanía y la independencia es luchar por México, luchar por nuestras familias, por el presente y por el futuro, eso hacemos, defender la soberanía y seguir avanzando en la justicia social que tanto requiere el pueblo de México”, manifestó.

Otras de las obras importantes en el estado son: