¡Tremendo show! Hombre es desnudado y exhibido en Tijuana por presunta infidelidad | VIDEO

Un insólito episodio ocurrió en la colonia Delicias de Tijuana, Baja California, donde un hombre fue desnudado y amarrado a un poste en plena vía pública como castigo por una presunta infidelidad.

El incidente, registrado en video la mañana del 4 de febrero de 2026, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando sorpresa e indignación entre los pobladores.

De acuerdo con testimonios, elementos de emergencia acudieron al lugar para rescatar al individuo, cuya exposición pública se convirtió en tema de debate nacional.

El video provocó cientos de comentarios entre usuarios que condenaron la humillación pública, mientras que otros ironizaron sobre el castigo.

La infidelidad en México: un retrato estadístico

La infidelidad, entendida como la ruptura del acuerdo de exclusividad afectiva o sexual en una relación, es un fenómeno extendido en México. Según el estudio No monogamia en Latinoamérica, realizado por la aplicación Gleeden:

1 de cada 3 mexicanos ha sido infiel a su pareja.

ha sido infiel a su pareja. 54% de los mexicanos han participado en alguna forma de relación no monogámica.

de los mexicanos han participado en alguna forma de relación no monogámica. La infidelidad es la práctica más común (33%), seguida de las relaciones abiertas (26%), el poliamor (9%) y el intercambio de parejas o “swinger” (9%).

De acuerdo con el INEGI, la infidelidad es la segunda causa de divorcio en México, solo detrás de la incompatibilidad de caracteres.

¿Qué género es más infiel?

El debate sobre quiénes son más infieles continúa abierto. Algunos estudios sugieren que los hombres tienden a ser más infieles en general, mientras que las mujeres muestran mayor incidencia en edades jóvenes, entre los 18 y 29 años.

Más allá de las cifras, la percepción social juega un papel clave. En México, la infidelidad suele ser vista como un “escape” o un “respiro” dentro de la relación, lo que refleja una transformación cultural en torno al concepto de fidelidad y la aceptación creciente de modelos de relación alternativos.

Causas de la infidelidad

Especialistas señalan múltiples factores detrás de este comportamiento:

Problemas de autoestima y búsqueda de validación externa.

Insatisfacción sexual o falta de atención en la relación principal.

Infelicidad emocional y carencia de amor.

Curiosidad y deseo de experimentar nuevas dinámicas afectivas.

Venganza o resentimiento hacia la pareja.

Entre el 33% y el 67% de los mexicanos han sido infieles alguna vez, y la práctica se mantiene como una de las principales causas de divorcio. Al mismo tiempo, la sociedad mexicana experimenta una transformación cultural hacia la aceptación de relaciones abiertas y otras formas de no monogamia.