Semar inhabilita 27 tomas clandestinas en sólo un mes en Puebla

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), intensificó sus operativos en el estado de Puebla para ubicar e inutilizar tomas clandestinas utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se realizaron como parte de recorridos permanentes de vigilancia e inspección, en coordinación con elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.

El resultado fue la localización e inhabilitación de 27 tomas clandestinas herméticas, conocidas como TCH, distribuidas principalmente en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec.

Estas estructuras, ocultas en zonas rurales y de difícil acceso, eran utilizadas para perforar de manera ilegal ductos de combustible, una práctica que no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino también un alto riesgo para la población por posibles explosiones o derrames.

La Semar destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para frenar el llamado “huachicoleo”, una actividad que durante años ha afectado diversas regiones del país, particularmente en el centro de México.

Los operativos continuarán en distintos puntos del estado, en coordinación con autoridades federales y empresas estratégicas, como parte del esfuerzo por cerrar el paso al robo de hidrocarburos en Puebla y otras entidades del país.

