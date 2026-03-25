Tratado con EU y Canadá "va bien": Sheinbaum a empresarios de Nuevo León

Ante empresarios de Nuevo León, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá "va bien" y espera que se puedan renegociar en esta nueva etapa los aranceles que le fueron impuestos a autos, aceros y aluminio, que han impactado a la economía nacional y a las empresas.

Al asistir a la 82 Asamblea Anual de la Caintra Nuevo León que se desarrolló en las instalaciones de Cintermex, este miércoles, la mandataria abordó el tema de la revisión del T-MEC.

Vamos muy bien en el Tratado Comercial, tiene sus altibajos como lo hemos vivido este año y meses, pero algo muy importante que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del Tratado y eso nos da mucha certidumbre", dijo.

Sabemos, dijo, lo que han significado los aranceles en autos, en acero, en aluminio que han impactado la economía nacional y a muchas de sus empresas.

"Pero no perdamos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociado en esta nueva etapa y realmente hay una buena actitud por parte del gobierno de los Estados Unidos y creemos que con toda la situación internacional y particularmente de Estados Unidos que tiene sus elecciones este año, de todas maneras, hay certidumbre para nuestro país y para el futuro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá", aseguró.

La jefa del ejecutivo federal agregó que hay que ser muy positivos en este año.

Situación en Medio Oriente

Por otra parte, Sheinbaum se refirió a la compleja situación que se está viviendo en el panorama internacional el tema que enfrenta Medio Oriente.

"Estamos viviendo en un mundo complejo y si hace cuatro semanas nos hubieran dicho que el precio del petróleo iba a estar a más de 100 dólares el barril nadie lo hubiera creído o si nos hubieran dicho que el fertilizante estaba a 50 por ciento más de lo que estaba en ese momento cuando además había abasto de más de fertilizante nadie lo hubiera creído. Hoy con la situación de Medio Oriente pues estamos viviendo, si ya de por sí vivimos tiempos complejos, hoy estamos viviendo tiempos con una mayor complejidad", mencionó.

Sin embargo, comentó que siempre hay que ser positivos ante la adversidad.

Durante la presentación que desarrolló celebró que México redujo la pobreza y la desigualdad en los últimos seis años.

"La pobreza se redujo en 13.5 millones de mexicanos con un proyecto de incremento al salario y de mayor distribución de los recursos públicos", detalló.

La presidenta acudió al evento en compañía de autoridades federales como Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Durante la Asamblea también se brindó una conferencia magistral a cargo de Andrés Oppenhaimer denominada "El Mundo en Redefinición: Escenarios económicos globales y de México 2025 y 2030".

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JCS