Buen Gobierno reporta ahorros históricos por 81 mil 400 mdp en dos años de gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante los primeros dos años de la actual administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han generado ahorros por 81 mil 400 millones de pesos mediante acciones de combate a la corrupción, austeridad republicana, fiscalización y reestructuración administrativa.

En el marco del balance realizado a dos años del triunfo electoral que llevó a Sheinbaum a la Presidencia, la dependencia aseguró que los recursos recuperados o ahorrados se han destinado a programas y obras en beneficio de la población, como escuelas, hospitales, becas, vivienda e infraestructura pública.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los rubros con mayores resultados fue la adquisición de medicamentos. A través de negociaciones con proveedores para la compra de medicamentos de patente y de fuente única se obtuvieron ahorros por 23 mil 500 millones de pesos, mientras que las subastas inversas aplicadas en el sector farmacéutico permitieron reducir costos en otros 3 mil 600 millones de pesos respecto a las propuestas iniciales.

Asimismo, la dependencia destacó que la cancelación de una compra irregular de medicamentos evitó un posible daño al erario estimado en 15 mil millones de pesos.

En materia de infraestructura, la Secretaría señaló que la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos relacionados con el Tren Maya generaron ahorros por 25 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales rubros de recuperación de recursos.

La política de austeridad también incluyó una reorganización de la Administración Pública Federal. Según el reporte, la compactación y reestructuración de 183 dependencias y entidades federales permitió reducir en cinco por ciento el costo anual de sus estructuras administrativas, lo que representa un ahorro bianual de 6 mil 840 millones de pesos.

Otro de los cambios destacados fue la creación del órgano administrativo denominado “Transparencia para el Pueblo”, que sustituyó funciones del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La dependencia aseguró que el nuevo organismo opera con poco más de la mitad del presupuesto que tenía el instituto autónomo, generando ahorros por alrededor de mil millones de pesos en dos años.

El informe también reporta la recuperación de 2 mil 440 millones de pesos en activos gestionados por distintas entidades públicas, así como ahorros por mil 530 millones de pesos mediante la implementación de los llamados Diálogos Estratégicos, un nuevo mecanismo previsto en la Ley de Adquisiciones para fortalecer la negociación transparente entre el gobierno y la industria antes de realizar contrataciones.

Además, la resolución favorable de 13 procedimientos relacionados con responsabilidad patrimonial del Estado evitó desembolsos por 2 mil 200 millones de pesos de recursos federales.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, la Secretaría informó que ha realizado 1.5 millones de capacitaciones dirigidas a personas servidoras públicas. De ellas, más de 103 mil estuvieron enfocadas en habilidades técnicas, 197 mil en habilidades blandas y alrededor de 1.2 millones en temas de ética, integridad y principios del servicio público.

La dependencia también destacó acciones para impulsar la participación de productores nacionales en las compras gubernamentales. Entre ellas se encuentra la adquisición directa de café a cooperativas de Puebla, Oaxaca y Chiapas, beneficiando a unas 2 mil 500 familias productoras al eliminar intermediarios.

En el sector textil, señaló que se homologaron requisitos técnicos entre dependencias federales para facilitar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de cooperativas mexicanas en procesos de contratación pública.

Asimismo, recordó la reciente firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, con el propósito de utilizar las compras y obras públicas para fortalecer la producción nacional y proteger empleos del sector.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos de transparencia, prevención de la corrupción y eficiencia administrativa, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se ejerzan bajo criterios de legalidad, integridad y beneficio social.