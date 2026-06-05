Américo Villarreal desmiente a LA Times y muestra su visa; "jamás he participado en huachicol"

Con visa en mano, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó categóricamente los señalamientos del diario estadunidense Los Angeles Times, medio en cuyo reportaje aseguró que el político mexicano estaba siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, por lo cual además se le había retirado el documento que el mandatario mostró.

Desde el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el político de Morena negó cualquier vínculo con el tráfico ilegal de combustibles y afirmó que la nota de Los Angeles Times se basa en fuentes anónimas que carecen de sustento verificable. "La verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas", sentenció.

Exhibe su visa y niega uso de permiso especial

De acuerdo con el medio estadunidense a Américo Villarreal se le había retirado la visa al ser objeto de investigación, por lo que le fue emitido un permiso especial para ingresar a dicho país; sin embargo, el gobernador de Tamaulipas rechazó tajantemente dicha afirmación y mostró físicamente el documento para desmentir al medio.

"El reportaje sostiene que mi visa fue retirada y que ingreso a los Estados Unidos mediante un permiso especial. Esta afirmación también es falsa, cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadunidense alguna", dijo Villarreal y puntualizó que jamás ha viajado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente le corresponde.

Además, subrayó que todas sus visitas a Estados Unidos¡ han tenido un propósito estrictamente institucional, enfocadas en la promoción económica, reuniones oficiales y el fortalecimiento de las relaciones binacionales para generar oportunidades en Tamaulipas.

Rechaza ser huachicolero y tener nexos criminales

El gobernador de Tamaulipas fue enfático al abordar uno de los señalamientos del reportaje que lo vinculan con el tráfico ilegal de combustibles. "Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente; jamás he participado, promovido, protegido ni he mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza", afirmó.

Villarreal recordó que su trayectoria es pública al destacar que antes de ser gobernador de Tamaulipas ejerció como médico especialista en cardiología, construyendo una vida profesional basada en la honestidad y el servicio a la salud de las personas. Afirmó que todo lo que ha logrado es fruto de su esfuerzo y trabajo lícito, con lo que rechazó cualquier interés oscuro o criminal.

"A mi trabajo profesional, a mi esfuerzo y a una vida construida con honestidad debo todo lo que he logrado. No a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a intereses criminales", sentenció.