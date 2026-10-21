Trasladan a Puente Grande a 5 detenidos por vandalismo en protesta por agua en Jalisco

Los cinco detenidos el pasado domingo durante los actos vandálicos registrados en el marco de la manifestación por la crisis del agua en Jalisco fueron trasladados a un complejo penitenciario, donde quedaron a disposición de un juzgado para el inicio de las audiencias correspondientes.

Los cinco sujetos fueron detenidos cuando viajaban en una camioneta, en las inmediaciones de la calzada Independencia y la avenida República, mediante una intervención de la Policía de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos presuntamente habrían incendiado el pórtico del edificio del Poder Judicial.

Detenidos son señalados por resistencia de particulares

Los detenidos fueron trasladados de las instalaciones de la Fiscalía del Estado al Complejo Penitenciario de Puente Grande.

A los sujetos se les señala por los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia en la que se determinará si son vinculados a proceso.

Los detenidos responden a los nombres de Cristopher Antonio “N”, Giovanny Rubén “N”, Héctor Dante “N”, Pablo Emanuel “N” y Raúl “N”.

Sexta persona enfrentará su proceso en libertad

Por otra parte, una sexta persona, detenida el mismo día en hechos distintos e investigada por el delito de lesiones dolosas, enfrentará su proceso en libertad.

*mcam