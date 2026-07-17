La nostalgia asciende: Atlante vuelve a primera división con una alianza estratégica

Fundado en 1916, Atlante F.C. se ha consolidado como uno de los clubes con mayor tradición e historia en el futbol mexicano. A lo largo de sus 110 años, la institución ha construido una estrecha relación con su afición y ha impulsado un proyecto deportivo enfocado en fortalecer su competitividad dentro del balompié nacional.

En este contexto, Electrolit y Atlante, anunciaron el fortalecimiento de su alianza, mediante la cual la marca de hidratación continuará acompañando al club como parte de su preparación para la temporada 2026-2027.

Excélsior

La colaboración con Electrolit se suma a las acciones orientadas a respaldar la preparación integral del plantel. La hidratación constituye un elemento clave para el rendimiento físico de los deportistas, por lo que contar con soluciones especializadas forma parte de los procesos de entrenamiento, competencia y recuperación. A través de esta alianza, el equipo dispondrá de soluciones de hidratación que contribuirán a optimizar la preparación y recuperación de sus jugadores ante las exigencias de la temporada.

"Nos entusiasma continuar esta alianza con una institución que cuenta con una larga trayectoria en el fútbol mexicano. Desde Electrolit buscamos contribuir a la preparación de los atletas mediante soluciones de hidratación desarrolladas para acompañar la actividad física y las exigencias del deporte de alto rendimiento", señalaron representantes de la marca.

Por su parte, Atlante F.C. continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con el respaldo de aliados estratégicos que contribuyen a generar mejores condiciones para el desempeño de sus jugadores, tanto en los entrenamientos como en la competencia.