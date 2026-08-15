FCPyS de la UNAM suspende inicio de clases por cierre de instalaciones

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las clases correspondientes al semestre 2027-1 no iniciarán este lunes 17 de agosto, debido al cierre de sus instalaciones en medio de negociaciones con la representación sindical de los trabajadores administrativos de base.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la Dirección de la FCPyS señaló que las instalaciones permanecen cerradas, por lo que será necesario modificar el calendario escolar.

“Se realizarán los ajustes necesarios al calendario escolar una vez resuelta esta situación”, indicó la Facultad, sin precisar una nueva fecha para el inicio de actividades académicas.

El anuncio se da en un momento en que la UNAM mantiene ajustes en su calendario escolar derivados de la crisis por el proceso de ingreso a licenciatura, luego de las irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado en línea y la decisión de realizar un examen de control presencial a los aspirantes convocados.

La Universidad había establecido que el semestre 2027-1 comenzaría el 31 de agosto para los estudiantes de primer ingreso, mientras que los alumnos de reingreso retomarían sus actividades el 17 de agosto.

La Facultad pidió a estudiantes y docentes mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reanudación de actividades y la actualización del calendario escolar.

El cierre de la FCPyS constituye, por ahora, una situación específica de esa entidad académica y la Dirección atribuyó directamente la suspensión al proceso de negociación sindical.