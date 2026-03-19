Tras derrame de hidrocarburo, alistan playa de Coatzacoalcos para Semana Santa

Después del chapopote que recaló en toda la playa de Coatzacoalcos, Veracruz, ubicada dentro de la ciudad, habitantes se organizaron para realizar la limpieza.

Tenemos que sumarnos, así como se sumaron las comunidades de Jicacal y de Barrillas, hacer limpieza por nuestras playas, principalmente nuestro medio ambiente, por los animales que viven aquí, por la fauna que interactúa con nuestra playa", Juan Arjona, empresario y deportista.

Llevaron guantes, bolsas, palas y todas las herramientas para tratar de quitar la mayor cantidad de “chapo”.

Como a todos nos interesa que nuestras playas estén limpias, nosotros hacemos deporte y el turismo, ya se acercan las fechas de Semana Santa y es imprescindible que nos sumemos a cuidar nuestras playas", comentó Maritere Maldonado, deportista

Aparte por la ecología, incluso las gaviotas vienen a alimentarse de caracolitos, cucarachas de mar y es una forma de proteger in poquito a la fauna", añadió Rubén Vasconcelos, habitante Coatzacoalcos.

Horas más tarde comenzó a limpiar personal de la empresa Maya, contratada por Pemex para la limpieza en las otras playas donde también recaló chapopote, pero hasta el momento ninguna autoridad ha dado información sobre el que llegó en más de 5 kilómetros de esta playa.

Avanza 88% limpieza por hidrocarburos

Por Raúl Flores

Las labores para retirar residuos de hidrocarburo en playas del Golfo de México mantienen un avance del 88 por ciento, con un acumulado de 94.7 toneladas recolectadas, informaron autoridades federales encargadas del operativo ambiental desplegado en la región.

En las acciones participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con gobiernos estatales, municipales y comunidades locales que se han sumado a las tareas de saneamiento.

Durante el 18 de marzo, brigadas realizaron recorridos en las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz. En ese tramo de litoral, de aproximadamente dos kilómetros, se recolectaron 80 kilos de residuos de hidrocarburo que se encontraban en forma de nódulos y estrazas, esparcidos sobre la arena.

En estas tareas intervinieron elementos de la Marina, Protección Civil estatal y municipal, así como personal del área de Limpia Pública local.

Operativos en Veracruz y suspensión temporal en Tabasco

De manera paralela, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ejecutó labores de limpieza en diversos puntos de la costa veracruzana. En Playa Jicacal operaron cuatro frentes de trabajo con 25 personas cada uno, supervisados por técnicos especializados; en Playa Linda se desplegaron dos frentes de 20 trabajadores; mientras que en Playa Barrillas se replicó un esquema similar. En la Laguna del Ostión, un equipo de 10 personas realizó labores bajo supervisión técnica.

En Tabasco, los trabajos se encuentran temporalmente suspendidos debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el frente frío número 41, que desde el 17 de marzo ha generado lluvias intensas en la entidad. La Secretaría de Marina indicó que las labores se reanudarán una vez que mejore el clima.

Cabe recordar que el pasado 14 de marzo fue activado el Plan Local de Contingencias para coordinar la limpieza y el monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco. Dos días después, el 16 de marzo, se informó la conclusión de las tareas de contención en la zona marina donde inicialmente se detectó la pluma de hidrocarburo, sin que actualmente se registren residuos en esa área.

Las autoridades federales mantienen recorridos de verificación en campo, apoyados con monitoreo satelital y análisis de corrientes marinas, a fin de ubicar el origen del contaminante. Una vez identificado, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ecológico.

jcp