Sheinbaum asegura que avanza negociación con EU tras reunión con secretario de comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que avanzan las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, luego de la reunión a distancia que tuvo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo confirmó que funcionarios de la Secretaría de Economía viajaron a Washington para continuar las conversaciones con la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La mandataria señaló que aún no hay un acuerdo que pueda darse a conocer.

Se va avanzando. Hoy la Secretaría de Economía otra vez está en Washington con el área de tratados comerciales, con el Embajador Greel, está ya el equipo. Y vamos avanzando hasta que lleguemos a un acuerdo, pues no podríamos anunciarlo. Pero hay diálogo y se va avanzando”, respondió.

La presidenta Sheinbaum indicó previo al encuentro con Howard Lutnick que México no aceptaría acuerdos que afecten la soberanía o la economía nacional.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que viajó este jueves a Washington para dar seguimiento a las negociaciones, luego de participar en la conversación entre la primera presidenta del país y el secretario de Comercio de Estados Unidos.