Mucho ‘Rollo’ en Palacio Nacional: cachorro agarra hueso y se pone a chambear | VIDEO

Palacio Nacional tiene desde esta semana a un nuevo integrante que, a diferencia de quienes diariamente recorren sus pasillos para atender asuntos de gobierno, llegó con una misión mucho más sencilla, pero no menos importante: acompañar, alegrar y contribuir al bienestar emocional de quienes trabajan en el histórico recinto.

Se trata de Rollo, un cachorro mestizo adoptado por la Presidencia de la República, que ahora se pasea y juega entre los jardines y oficinas de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia.

El propio gobierno de México presentó a Rollo a través de sus redes sociales y explicó que el pequeño can se encuentra bajo el resguardo de dicha área. En las imágenes difundidas aparece recorriendo distintos espacios de Palacio Nacional, jugando y disfrutando de su nuevo hogar.

Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional”, informó el Gobierno de México al presentar oficialmente al cachorro. La institución destacó que, además de sus recorridos por jardines y oficinas, tiene “un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos”.

Ahora Rollo se suma a esa peculiar comunidad animal de Palacio Nacional, aunque con una encomienda distinta: convertirse en compañía cotidiana para quienes trabajan en el lugar. Captura de imagen.

Un compañero de oficina bien 'perrón'

Aunque la expresión “trabaja en Palacio Nacional” fue utilizada de manera informal por el Gobierno para presentar a Rollo, su función no está relacionada con labores administrativas o gubernamentales. Su presencia tiene como objetivo acompañar a las personas que desarrollan sus actividades en las oficinas donde permanece.

En el video compartido por las autoridades, el cachorro de pelaje color caramelo aparece corriendo por los jardines y recorriendo distintas áreas del recinto. En algunas escenas incluso luce un collar rojo, mientras disfruta de espacios acondicionados para su estancia.

La incorporación de Rollo también pone nuevamente sobre la mesa la importancia que pueden tener los animales de compañía en espacios laborales, particularmente como elementos de acompañamiento y convivencia.

La historia de Rollo tiene además otro protagonista de cuatro patas. De acuerdo con la información difundida tras su llegada a Palacio Nacional, el cachorro tiene un hermano llamado Theo, quien todavía se encuentra en búsqueda de una familia que lo adopte.

Así, mientras Rollo ya encontró un hogar dentro de uno de los edificios más emblemáticos de México, la historia de Theo permanece abierta y con la esperanza de que también encuentre una familia.

Tradición animal en Palacio Nacional

Rollo tampoco es el primer animal que encuentra refugio en Palacio Nacional. El recinto cuenta desde hace años con una comunidad de gatos que habita en sus jardines y patios.

Reportes periodísticos señalan que estos felinos reciben alimentación y atención veterinaria, y que desde 2019 el Gobierno asumió responsabilidades específicas para garantizar su cuidado. Entre los gatos que han habitado el recinto se encuentran nombres como Mandarino, Coco, Ollín, Balam, Roja y Zeus.

Ahora Rollo se suma a esa peculiar comunidad animal de Palacio Nacional, aunque con una encomienda distinta: convertirse en compañía cotidiana para quienes trabajan en el lugar.

Por ahora, el cachorro parece tomarse muy en serio su nuevo puesto: recorrer jardines, visitar oficinas, jugar y, sobre todo, repartir un poco de alegría en medio de la rutina de uno de los centros de poder político más importantes del país.

Porque en Palacio Nacional también hay espacio para una misión que no requiere discursos ni documentos oficiales: hacer más llevadero el día a día con cuatro patas, una cola inquieta y muchas ganas de jugar.