La Presidenta Claudia Sheinbaum presenta esquema de facilidades, beneficios y simplificación de trámites para micro y pequeñas empresas

La Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció facilidades, beneficios en el pago de impuestos y simplificaciones administrativas a las micro y pequeñas empresas a través del SAT, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Nacional Financiera (NAFIN).

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la posibilidad de créditos de hasta 30 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas, además de la reducción de trámites ante el IMSS y la Secretaría del Trabajo, que se proyectan otorgar en el Paquete Económico 2027.

¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo? Simplificar y hacer digital los trámites, ¿Qué está haciendo el IMSS? Simplificar y hacer digital los trámites, todos los trámites que se tienen que hacer con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo. Y el SAT también está simplificando en el RESICO, que fue diseñado en la administración del Presidente López Obrador y que ahora estamos dando todavía más facilidades e incluso aumentando el rango de los que entran al RESICO. Ese es el beneficio para las micro y pequeñas empresas. Y en el caso de NAFIN poder sacar un crédito”, explicó.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que actualmente hay 4 millones 178 mil 276 personas y micronegocios que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos. En tanto, el padrón de empresas está conformado por 254 mil 278 con ingresos anuales hasta por 35 millones de pesos.

El funcionario federal explicó que los nuevos beneficios para personas consisten en ingresos anuales pasan de 3.5 a 5 millones de pesos; para sector primario, se incrementan los ingresos exentos de ISR, de 900 mil pesos a 1 millón de pesos; opción a pagos de ISR trimestrales, en lugar de mensuales; y pago a plazos para contribuyentes que no hayan presentado pagos mensuales, sin dejar de tributar en el RESICO.

En el caso de las empresas, los ingresos anuales pasan de 35 a 50 millones de pesos y en el cálculo del ISR, se duplican las tasas de depreciación para los activos que utilizan para sus actividades.

Mientras que, para personas y empresas, de forma opcional, pago simplificado de IVA con tasa efectiva directa de 7 por ciento sobre el ingreso y pago en una sola declaración para ISR e IVA.

En su intervención, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que, a partir de ahora se podrá realizar el Registro digital con la captura de solo 14 campos adicionales a la e.firma del SAT, previamente tenían que llenarse 80 campos. También se implementará una Contribución integrada, para realizar en un solo pago las contribuciones de ISR y cuotas de seguridad en un único portal en coordinación con el IMSS.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que se impulsa una nueva estrategia de Simplificación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) para pasar de ocho a un trámite la inscripción que deberá acreditarse únicamente con la e.firma. También la reducción de tiempo de respuesta de la autoridad de 20 a 5 días hábiles.

Por último, el director general de NAFIN, Carlos Torres Rosas, informó que a las micro y medianas empresas se les ofrecen las modalidades de crédito: Micro Negocio hasta por 500 mil pesos en un plazo de hasta 3 años; Mi Primer Crédito de hasta 5 millones de pesos por 5 años; y Eco Crédito para la sustitución de equipos que consumen mucha energía por opciones más sustentables, el monto se carga al recibo de la luz de CFE y puede cubrirse en un plazo de hasta 5 años