Tras 18 años prófuga, detienen en Oaxaca a mujer que asfixió a su hermano en Puebla

Tras 18 años prófuga por haber asfixiado a su hermano menor de edad, en el estado de Puebla, una mujer fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en la región del Istmo de Tehuantepec donde vivió encubierta.

La orden de aprehensión en contra de la imputada por el delito de homicidio calificado y en razón de parentesco, se concretó por la coordinación entre las Fiscalías de Oaxaca y Puebla.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 23 de enero, cuando Ana Victoria M.H., y su pareja presuntamente asfixiaron a un menor de edad hasta provocarle la muerte, la víctima era hermano de la mujer detenida.

Derivado del oficio de colaboración por parte de la Fiscalía de Puebla, su similar en Oaxaca canalizó las diligencias a la Vicefiscalía Regional del Istmo, instancia que realizó los trabajos de investigación necesarios para ubicar el paradero de la imputada.

Con la información recabada, agentes de investigación desplegaron un operativo en la calle Damián Carmona, en la Cuarta Sección del municipio de Reforma de Pineda, en el Istmo, donde se logró la detención de Ana Victoria

Luego de su captura, se iniciaron los trámites legales correspondientes para su traslado al estado de Puebla, a fin de ponerla a disposición de la autoridad ministerial competente y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que la coordinación permanente con Fiscalías de otras entidades federativas fortalece las acciones para garantizar el acceso a la justicia, así como la atención integral y la reparación del daño a las víctimas.

