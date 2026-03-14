La resistencia al poder absoluto

Tres momentos protagonizados en la Cámara de Diputados esta semana mostraron la fuerza de los acuerdos y los desacuerdos cuando se construyen o se manifiestan en la pluralidad.

Nos referimos a la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardiel como titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), al rechazo a la reforma electoral y al Encuentro Nacional de Mujeres en San Lázaro.

En el caso de la ASF, la primera buena noticia fue la terna que, sin posibilidad de reelección, formuló la Comisión de Vigilancia que preside el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM), quien desplegó oficio para conducir sin sobresaltos el proceso.

Y es que el auditor David Colmenares Páramo registró su candidatura para un periodo más, en la expectativa de un pago por los favores que prestó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una fiscalización a modo de su sexenio.

Pero a diferencia de lo sucedido con la reelección en el Senado de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, a pesar de su baja evaluación, esta vez sí contó el veto de Palacio.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el nuevo auditor fuera Hernández Palacios Cardiel, quien este martes asumió la titularidad de la ASF con el voto de 472 diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC.

El consenso tejido por Ricardo Monreal, jefe de la diputación morenista, con las demás bancadas implica confianza de la pluralidad en el nombramiento.

En este desenlace es importante reconocer a quienes con valentía mostraron el mal uso de la fiscalización que hizo Colmenares Páramo: las exdiputadas María Elena Pérez-Jaén e Inés Parra, y los especialistas Gerardo Lozano, Muna D. Buchahin y Vania Pérez Morales. Sus críticas encarecieron la cínica posibilidad de la reelección.

La relevancia de lo sucedido con la ASF se diluyó por el tema mediático de la bateada reforma electoral que la presidenta Sheinbaum envió y que llevó a los coordinadores de las seis diputaciones a fijar postura este miércoles.

En el Diario de los Debates quedarán los argumentos de una coincidencia histórica sostenida ese día entre los jefes de las bancadas del PAN, PRI, MC y PVEM y PT, los dos aliados de Morena que esta vez votaron en contra: los cambios propuestos amenazaban la pluralidad democrática. Dos citas ilustran la jornada:

“La propuesta de reforma que se presenta sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado (…) Los cambios iniciados en el 77, no tenemos duda que se reforzaron en el 96 y son los que permitieron que el 1º de julio de 2018 la izquierda, la minoría, llegara a ser mayoría y tomara el poder de esta nación, sin ninguna duda que eso es el camino que debemos de cuidar y de proteger, porque ese es el pluralismo”: Reginaldo Sandoval, coordinador del PT.

“Las reformas electorales son cambios a las reglas del juego que permiten el acceso de las diversas fuerzas políticas al poder público. Por ello, éstas deben hacerse por consenso, para que todos los actores que participen estén de acuerdo y que los resultados no carezcan de legitimidad”: Carlos Puente, coordinador del PVEM.

El marcador de 259 votos a favor y 234 en contra de una reforma que pretendía modificar la integración del Congreso, volviendo irrelevantes a los partidos, y recortar su financiamiento público, sin frenos relevantes a la intromisión del crimen organizado en las elecciones, es una evidencia de un parlamento vivo y plural.

Con ese antecedente que también se salvó a la democracia paritaria, en riesgo por la fracasada reforma, el jueves, 500 mujeres invitadas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán (PAN), y la Colectiva Internacional 50+1 que encabeza María Elena Orantes, cónsul de México en Houston, se reunieron en el gran recinto para compartir propuestas en torno a la causa común de la igualdad sustantiva.

Fue un evento que recuperó la pluralidad regateada desde 2018. Y es que el golpeteo al diálogo político por parte de López Obrador caló tanto que las legisladoras morenistas optan por no invitar a sus compañeras de la oposición ni a las activistas críticas.

Pero esta vez se rompió el sectarismo. Y ahí estuvieron Ricardo Monreal, jefe de los morenistas; el coordinador petista Reginaldo Sandoval, y el vicepresidente de Morena en la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, así como diputadas de todas las fuerzas y mujeres de diversos espacios, como las madres buscadoras.

Y desde la tribuna quedó el llamado de Alejandra Latapí, presidenta del Capítulo México del Foro Internacional de las Mujeres (IWF): “México necesita mujeres que, desde la diversidad de sus ideas, sean capaces de demostrar que el liderazgo femenino puede ser un potente factor de unidad y de construcción democrática.

“La concentración del poder, las autocracias y las dictaduras son nuestras enemigas históricas. Por eso, defender la democracia es defendernos a nosotras mismas”.

Una buena semana en la defensa plural de la pluralidad que sigue resistiendo.