Transportistas y productores retoman diálogo con Segob entre desconfianza

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), aseguró que los transportistas mantienen una postura de desconfianza ante las nuevas mesas de diálogo con el gobierno federal, pese a que este jueves se reanudarán las reuniones con autoridades.

“Hoy vuelven las mesas de trabajo. Tanto los transportistas como los agricultores estamos pidiendo que se cumplan nuestros acuerdos este mes. Espero que se solucionen las demandas que traemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tanto ellos como nosotros estamos incrédulos, desconfiados; no creemos que se solucione de aquí al siguiente mes de junio”, dijo.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, señaló que los acuerdos comenzaron a discutirse desde noviembre del año pasado, pero afirmó que hasta ahora no se han resuelto las demandas del sector. Por ello, advirtió que, “si no hay avances concretos, podrían realizar en junio otra manifestación igual que la de noviembre del año pasado, la cual se realizó en todo el país”.

Estévez Gamboa criticó el trato recibido durante recientes manifestaciones, al señalar que integrantes de organizaciones campesinas y transportistas fueron replegados y agredidos por autoridades capitalinas en la zona de Tlatelolco.

“Fuimos recibidos de manera arbitraria, prepotente e inconsciente”, denunció.

El presidente de la ANTAC dijo que entre las principales exigencias del sector se encuentran la reducción del precio del diésel y la revisión del IEPS aplicado a los combustibles. Además, denunció que continúan las extorsiones contra este sector en distintas regiones del país.

“Nosotros también estamos solicitando una reunión con Hacienda para discutir este precio exorbitante del diésel. Nosotros estamos pidiendo que revisemos perfectamente el IEPS nacional, pero además los gasolineros no han hecho mucho caso al convenio que hicieron con la presidenta. Y bueno, siguen las extorsiones; desafortunadamente nada ha cambiado”, lamentó.