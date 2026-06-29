Transportistas realizan bloqueos en la carretera Monterrey-Saltillo

Para protestar ante presuntas extorsiones de tránsitos del ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, transportistas mantienen bloqueos desde la mañana de este lunes en la carretera Monterrey-Saltillo.

Desde temprana hora, los operadores de unidades pesadas informaron que querían una audiencia con el alcalde del municipio, Jesús Nava, pero no han logrado ser atendidos por el edil.

Los cierres comenzaron al filo de las 10:00 horas a la altura de la Puerta de Monterrey en dirección hacia Monterrey.

Sin embargo, a las 16:00 horas se bloqueó por completo la circulación en sentido hacia la vecina ciudad de Saltillo.

Los inconformes alegan presuntas extorsiones de las autoridades por lo que dijeron que continuarán con las acciones.

Los operadores buscaban entregarle un pliego petitorio al presidente municipal; sin embargo, hasta el momento no lo han logrado.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal se ha presentado en el lugar para dialogar con los inconformes.