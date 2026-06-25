Mujeres transportistas del Edomex piden ayuda ante extorsiones

Por presuntas extorsiones, agresiones e intimidaciones, un grupo de mujeres empresarias y transportistas del Estado de México, acudieron a manifestarse a Palacio Nacional, para solicitar el apoyo del Gobierno Federal.

Las inconformes, pertenecientes a la Sociedad de Autotransportes México Cuautitlán Melchor Ocampo Zumpango y anexas SA de CV, refirieron que por esta situación, alrededor de 100 unidades permanecen sin poder trabajar, lo que afecta directamente la economía de más de 300 familias.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

No hemos podido laborar con normalidad debido a la presencia de presuntos grupos de choque que intimidan, amedrentan y agreden físicamente a operadores que no forman parte de la organización TUTRAM,” dijo Roxana Vázquez, integrante se la mesa directiva de la organización.

Las afectadas señalan que han presentado denuncias ante las autoridades del Estado de México, donde se aprecian las personas que encabezan estos grupos de choque, quienes mantiene bajo presión a operadores y concesionarios; sin embargo, no han tenido respuesta.

Indicaron que, en caso de no tener respuesta en los próximos días, realizarán un paro de transportistas que afectaría principalmente la zona norte y accesos carreteros a la Ciudad de México.