Transportistas 'desquiciarán' entradas a CDMX mañana; amagan con llegar al Zócalo

Transportistas de la AMOTAC anunciaron una movilización nacional para este miércoles 24 de junio, con concentraciones en carreteras y accesos a las principales ciudades del país, aunque al parecer la máxima afectación la piensan realizar en la Ciudad de México, donde buscan avanzar en marcha lenta hasta el Zócalo capitalino.

Transporte Especial

La organización informó que las protestas arrancarán desde las 7:00 de la mañana en los 32 estados, como medida de presión ante lo que consideran una falta de respuesta de las autoridades a problemas que afectan al sector desde hace años.

Demandas de transportistas

Entre sus principales demandas están mayor seguridad en carreteras, frenar los cobros excesivos de grúas, agilizar trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), poner un alto a las extorsiones y eliminar permisos municipales que, aseguran, complican su trabajo diario.

Los transportistas también denuncian que los pequeños operadores, conocidos como “hombre camión”, siguen siendo uno de los sectores más olvidados, pese a que son pieza clave para el traslado de mercancías y productos básicos en todo el país.

¿Dónde habrá bloqueos?

El paro contempla bloqueos, concentraciones y afectaciones en vías como las autopistas

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Cuernavaca

México-Toluca

Además de accesos estratégicos a la capital como Indios Verdes, Zaragoza, Tlalpan, Observatorio, Vía Morelos, López Portillo, Chalco y el Arco Norte.

La AMOTAC advirtió que, si no reciben una respuesta concreta de las autoridades, las unidades avanzarán en marcha lenta rumbo al Centro Histórico, por lo que se prevé las vialidades se complicarán para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.