“No van a regresar nuestras hijas, pero queremos justicia": mamás de víctimas del Monstruo de Toluca

"Si las autoridades no hacen su trabajo, no va a haber disculpa que alcance para nadie".

De esta manera, las mamás de Mónica, Adriana, Martha Patricia y Jessica, víctimas del multifeminicida Óscar “N”, conocido como el “Monstruo de Toluca”, exigieron a las autoridades hacer su trabajo y escucharlas para la no repetición de casos como los suyos, donde al menos la última víctima, Jessica, pudo haber sido salvada si hubieran intervenido a tiempo.

Las mujeres acudieron a la Fiscalía General de Justicia mexiquense a que les dieran una disculpa pública por los hechos.

Si hubieran hecho su trabajo con responsabilidad porque les gusta, porque les gusta de verdad ayudar a la ciudadanía, no estaríamos estas otras familias pasando esto; lo que yo pido es que no se repita, que no vuelva a haber una Adriana, una Mónica, una Jessica, una Martha, que ya no lo hagan, que ya las escuchen por favor”, dijo Martha Cuete Velázquez, mamá de Mónica, víctima de feminicidio.

Las mujeres reiteraron su petición de justicia y alertaron que, pese a las penalidades altas, los feminicidios en la entidad siguen al alza.

Pido justicia, garantías a la no repetición, a salvaguardar cuando les hagan el llamado que esté en riesgo una mujer, yo les dije salven a mi hija, mi hija está viva, a mi hija la vimos por la ventana, pero ya cuando la vimos ya tenía un color gris, ya tenía un color oscuro, pero aún así, mi hija se despidió de nosotros", recordó Graciela Orihuela Martínez, mamá de Jessica Guadalupe.

Lamentaron que los servidores que las atendieron y no les hicieron caso, no recibieron un castigo por no hacer su trabajo y solo fueron removidos.

Qué puedo decir, ya todo está dicho ya con esto no vamos a regresar a nuestras hijas, pero bueno queremos justicia", comentó Esperanza Hernández Castro, mamá de Adriana

Solicitaron recordar a Mónica, Adriana, Martha Patricia y Jessica y al papá de Mónica, Tomás Chávez, víctimas mortales en este caso y olvidar el nombre de la persona que les quitó la vida.

El Monstruo de Toluca está involucrado en cuatro feminicidios y el asesinato del papá de una de las víctimas, por los que ya recibió sentencias que alcanzan los 260 años de prisión.

Dan 67 años de cárcel a dos por feminicidio

Joseph Na’a

El caso de feminicidio infantil ocurrido en Taxco de Alarcón, Guerrero, sumó dos nuevas sentencias condenatorias. José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” recibieron una pena de 67 años y seis meses de prisión cada uno, informó en un comunicado este martes 20 de octubre la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

La resolución judicial no solo contempla el tiempo que ambos deberán permanecer en prisión. También establece sanciones económicas y una medida de reparación que alcanza el ámbito institucional: las autoridades municipales deberán ofrecer una disculpa pública a la madre de la víctima, identificada por la Fiscalía con el seudónimo de “Angelito”.

De acuerdo con el comunicado de la FGE, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón. La sentencia fue impuesta durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Más de 5 millones de pesos por reparación del daño

El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que cada sentenciado deberá pagar una multa de 81 mil 422 pesos con 50 centavos, además de 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos por concepto de reparación del daño.

En su comunicado, la Fiscalía informó que el órgano jurisdiccional impuso a ambos “una pena de 67 años y 6 meses de prisión”, junto con las sanciones económicas correspondientes.

La resolución representa un nuevo avance judicial en el caso, que involucra a una víctima menor de edad y que tuvo repercusiones en Taxco desde marzo de 2024.

Tribunal ordena disculpa pública a la madre de la víctima

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la orden dirigida a las autoridades municipales de Taxco para que ofrezcan una disculpa pública a la madre de la niña.

Según la Fiscalía de Guerrero, la medida responde a señalamientos que la responsabilizaban de no haber cuidado a su hija y que, de acuerdo con la resolución, reproducían estereotipos de género.

La orden incorpora así una medida de reparación relacionada con el trato que recibió la madre durante el caso, además de las sanciones impuestas a los responsables del feminicidio.

Con las dos condenas anunciadas este martes, la FGE Guerrero informó que suma tres sentencias condenatorias por el feminicidio de la menor. Dos dictadas dentro del sistema de justicia penal para adultos y una en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El antecedente corresponde a agosto de 2024, cuando la Fiscalía obtuvo una sentencia contra un adolescente declarado responsable como coautor del delito. En ese procedimiento se le impusieron cinco años de internamiento, una amonestación y la reparación integral del daño.

La institución precisó que la nueva resolución se refiere a José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, quienes fueron sentenciados por su responsabilidad en el delito de feminicidio.

El caso vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra niñas y adolescentes, así como la importancia de que los procesos judiciales contemplen tanto las sanciones penales como las medidas de reparación para las víctimas indirectas.

Con las resoluciones reportadas, la Fiscalía de Guerrero dio cuenta de tres sentencias condenatorias por los hechos ocurridos en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón, en marzo de 2024.