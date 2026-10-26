PAN exige ir "hasta las últimas consecuencias" tras renuncia de Taddei

El Partido Acción Nacional consideró que no basta con la renuncia de la hoy exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. El coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, afirmó que se requiere “llegar hasta las últimas consecuencias” y aplicar las sanciones correspondientes, ya sean administrativas o incluso de cárcel.

“No es suficiente con que se presente una renuncia cuando la podredumbre ha alcanzado hasta la cima. El PAN exige investigaciones serias, formales, transparentes, públicas y hasta las últimas consecuencias. La renuncia no termina este asunto”, expresó el panista en conferencia de prensa, tras darse a conocer que ingresó a San Lázaro la renuncia definitiva de Taddei Zavala, en medio de acusaciones de presuntos actos de corrupción y conflicto de intereses con contratistas del órgano electoral.

“Se tiene que conocer de manera clara los hechos, los contratos, los nombramientos y actuar en consecuencia. No puede quedar duda. El árbitro electoral no puede estar en tela de juicio. Es urgente, por el bien de la democracia y por el bien y los equilibrios de la república, que este caso se aclare y se sancione”, remarcó.

Demandarán comparecencia del titular del OIC

Para garantizar total transparencia durante la investigación, de la que, aseguró, su bancada no tenía conocimiento, Elías Lixa adelantó que este martes Acción Nacional, a través de los diputados Marcelo Torres y Kenia López Rabadán, presentará un punto de acuerdo para que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparezca ante las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia, así como ante la Junta de Coordinación Política.

“Tenemos que conocer qué está haciendo el OIC, cómo llegó el INE hasta este gravísimo exceso sin que fuera advertido de manera formal por el órgano de control. Y tenemos que conocer qué acciones están tomando en este momento porque si se permite la impunidad desde la complacencia de la Cámara de Diputados, el mensaje que se envía es que quienes están vinculados a Morena tienen barra libre para hacer lo que quieran con las instituciones y en el PAN no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar”, remarcó.

Por otro lado, Elías Lixa enfatizó que el INE “necesita mucho más que una sacudida”, como indicó previamente el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

Lixa fue más allá y señaló que la sacudida “debe iniciar en la Cámara de Diputados”, porque, dijo, es ahí donde se han impuesto perfiles afines a Morena en los comités técnicos evaluadores y de ahí inicia el problema.

“Porque es en esta Cámara donde se han impuesto perfiles en los comités técnicos evaluadores afines a Morena y de ahí inicia el problema. Tenemos que ver la cadena de errores desde el inicio y tenemos que evitar esa cadena de errores desde el principio. Y el principio es la responsabilidad que tiene la Junta de Coordinación Política y esta Cámara de poner a gente que no tenga vínculos partidistas”, expresó.

Asimismo, lamentó que desde Morena, e incluso el propio Ricardo Monreal, se tuviera conocimiento de que el OIC investigaba a Taddei desde hace varios meses, como reconoció el presidente de la Jucopo.

“A mí me llama gravemente la atención, porque no existía información en esta Cámara sobre ese hecho. Y si un legislador tenía conocimiento, si fue por la vía formal, debió haber hecho de conocimiento a las otras coordinaciones o incluso a las comisiones pertinentes”, señaló.

Agregó que fue hasta las 10 de la mañana de este lunes cuando el OIC dio a conocer que “ha realizado una serie de investigaciones”.

“Es que de verdad las casualidades son grandísimas o la vergüenza es muy poca. Por eso vamos a llamar a comparecer al titular del OIC para que dé a conocer a todos los grupos parlamentarios qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo para que se tenga conocimiento, porque las dudas no ayudan en nada, ni a la credibilidad de quien hoy renuncia”, ni ayudarán al proceso de elección de quien sustituya a Taddei, concluyó el panista en conferencia de prensa.

El coordinador parlamentario agregó que también se debe exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que calificó de “inútil”, que los perfiles que envíe sean apartidistas, porque “lo único que ha hecho es ser afín al poder”, remarcó.

Recordó que en el proceso en el que se eligió a Taddei, para concluir oficialmente en 2023, se registraron una serie de irregularidades, “como las sospechas de que se filtraron los exámenes. Y yo me separé del proceso, a partir de que la Comisión de Derechos Humanos envía gente afín al gobierno, sin la certeza de que iban a actuar de manera imparcial”.

Esas prácticas, dijo, son las que se tendrán que evitar en el proceso que iniciará esta semana.