Evacúan a estudiantes del Tecnológico de Veracruz por hallazgo de sustancia explosiva en laboratorio

En el Tecnológico de Veracruz se realizó la evacuación de más de 5 mil estudiantes y 600 maestros debido a la presencia de más de 3 kilos de ácido pícrico, una sustancia que es explosiva.

Ácido pícrico fue el hallazgo en uno de los laboratorios de química, esta sustancia ha sido utilizada para el análisis de proteínas, enzimas, sin embargo, desconocían de su procedencia y que se encontraba en el laboratorio, hicieron el llamado a Protección Civil y acudimos a atender la situación, no existe una emergencia como tal", señaló Guadalupe Tapia, directora de Protección Civil.

Fue la Jefa del Departamento de Enzimología la que reportó el hallazgo del químico en unos frascos y dijo que tenían una apariencia muy antigua.

"Esta sustancia está todavía siendo tratada por nuestro personal y estamos en espera de la empresa que vendrá a hacer la recolección del mismo, mientras tanto se mantendrán suspendidas las labores estudiantiles y en dado caso de que no acudan a recolectar hoy, el día de mañana se mantendrá la suspensión de clases", dijo Guadalupe Tapia.

El ácido pícrico se utiliza como detonante de otros explosivos como el TNT y es altamente inestable, por lo que se tomó la decisión de reportarlo a las autoridades de Veracruz.