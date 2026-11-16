Un conflicto entre prestadores de servicios de transporte en el Aeropuerto Internacional de Cancún terminó en una riña, en la que un conductor que presuntamente trabaja mediante una plataforma digital fue agredido a golpes por varios sujetos. Por estos hechos, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional.

La confrontación ocurrió la tarde de este lunes en el área de vialidad de la Terminal 2 y quedó grabada en video por personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa cómo al menos cuatro hombres rodean al conductor y lo golpean durante varios minutos, ante la mirada de otros usuarios.

Excélsior

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría comenzado cuando el conductor acudió a dejar pasajeros mediante una plataforma digital, situación que presuntamente generó inconformidad entre transportistas que operan en la terminal aérea.

Tras el altercado, varios de los involucrados se retiraron del sitio, mientras que elementos de la Guardia Nacional intervinieron ante la discusión que continuaba en el área de vialidad.

Los agentes solicitaron a dos hombres que se tranquilizaran y dejaran de alterar el orden; sin embargo, al no acatar las indicaciones, fueron detenidos.

Los asegurados fueron identificados como Gustavo N., originario de Quintana Roo, y Ramón N., procedente de la Ciudad de México. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Turística, en la Zona Hotelera, para ser puestos a disposición de un juez cívico.