Obtiene Transportes Lock certificación PRIME Nivel IV

Transportes Lock recibió la certificación PRIME Nivel IV Estrellas, con las mejores prácticas en gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad empresarial, consolidando su posición como una empresa de excelencia dentro del sector transporte.

José Luis Terrazas, director general y accionista de Transportes Lock, informó en conferencia el compromiso que tienen con esta distinción.

La visión estratégica y compromiso con la mejora continua han sido determinantes para alcanzar este importante logro y nos obliga a seguir por ese camino”, destacó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.

La empresa Transportes Lock fue fundada en 2003 en Puebla y en estos años se ha consolidado por su integridad, innovación y desarrollo sostenible, con presencia en 13 Estados de la República Mexicana.

Contamos con 400 camionetas blindadas y personal capacitado para seguridad de nuestros clientes y cumplir el compromiso de trasladar sus valores”, agregó.

Acompañado de Aguinaldo Alves, encargado de la logística y Verónica Jiménez, directora de personal, el directivo de Transportes Lock espera aumentar el número de camionetas en los próximos años y consolidarse en el mercado de seguridad.

La distinción PRIME es un reconocimiento a nuestro esfuerzo corporativo y seguiremos adelante para mantener y aumentar el número de clientes”, enfatizó Terrazas Rugerio.

«pev»