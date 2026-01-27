Última Hora Impreso de hoy

Obtiene Transportes Lock certificación PRIME Nivel IV

La empresa de transporte de valores con sede en Puebla alcanza el Nivel IV Estrellas de PRIME por sus practicas de gobierno corporativo y etica

Por: Porfirio Escandón

Directivos de Transportes Lock durante el anuncio de la obtención de la certificación PRIME Nivel IV Estrellas, que reconoce las mejores prácticas en gobierno corporativo y responsabilidad empresarial.Excélsior

Transportes Lock recibió la certificación PRIME Nivel IV Estrellas, con las mejores prácticas en gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad empresarial, consolidando su posición como una empresa de excelencia dentro del sector transporte.

José Luis Terrazas, director general y accionista de Transportes Lock, informó en conferencia el compromiso que tienen con esta distinción.

La visión estratégica y compromiso con la mejora continua han sido determinantes para alcanzar este importante logro y nos obliga a seguir por ese camino”, destacó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.

La empresa Transportes Lock fue fundada en 2003 en Puebla y en estos años se ha consolidado por su integridad, innovación y desarrollo sostenible, con presencia en 13 Estados de la República Mexicana.

Contamos con 400 camionetas blindadas y personal capacitado para seguridad de nuestros clientes y cumplir el compromiso de trasladar sus valores”, agregó.

Acompañado de Aguinaldo Alves, encargado de la logística y Verónica Jiménez, directora de personal, el directivo de Transportes Lock espera aumentar el número de camionetas en los próximos años y consolidarse en el mercado de seguridad.

La distinción PRIME es un reconocimiento a nuestro esfuerzo corporativo y seguiremos adelante para mantener y aumentar el número de clientes”, enfatizó Terrazas Rugerio.

