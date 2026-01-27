Obtiene Transportes Lock certificación PRIME Nivel IV
La empresa de transporte de valores con sede en Puebla alcanza el Nivel IV Estrellas de PRIME por sus practicas de gobierno corporativo y etica
Transportes Lock recibió la certificación PRIME Nivel IV Estrellas, con las mejores prácticas en gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad empresarial, consolidando su posición como una empresa de excelencia dentro del sector transporte.
José Luis Terrazas, director general y accionista de Transportes Lock, informó en conferencia el compromiso que tienen con esta distinción.
La visión estratégica y compromiso con la mejora continua han sido determinantes para alcanzar este importante logro y nos obliga a seguir por ese camino”, destacó el directivo de Transportes Lock S.A. de C.V.
La empresa Transportes Lock fue fundada en 2003 en Puebla y en estos años se ha consolidado por su integridad, innovación y desarrollo sostenible, con presencia en 13 Estados de la República Mexicana.
Contamos con 400 camionetas blindadas y personal capacitado para seguridad de nuestros clientes y cumplir el compromiso de trasladar sus valores”, agregó.
Acompañado de Aguinaldo Alves, encargado de la logística y Verónica Jiménez, directora de personal, el directivo de Transportes Lock espera aumentar el número de camionetas en los próximos años y consolidarse en el mercado de seguridad.
La distinción PRIME es un reconocimiento a nuestro esfuerzo corporativo y seguiremos adelante para mantener y aumentar el número de clientes”, enfatizó Terrazas Rugerio.
