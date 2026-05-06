Transoft Solutions adquiere CADaptor Solutions

Transoft Solutions, líder global en software de ingeniería, análisis y operaciones del transporte, se complace en anunciar la adquisición de CADaptor Solutions Ltd, desarrolladores de software de gestión temporal del tráfico.

CADaptor Solutions tiene su sede en Huddersfield, Reino Unido, y fue fundada hace más de 30 años. Su solución CONE Software se utiliza ampliamente en el Reino Unido dentro de la industria de gestión del tráfico para ayudar en la preparación de diagramas de control temporal del tráfico, desvíos de rutas y esquemas de gestión de eventos. CONE cubre todos los aspectos del diseño de gestión temporal del tráfico, desde simples pasos peatonales hasta complejos cierres de autopistas de múltiples carriles y contraflujos. Es utilizado por una amplia variedad de profesionales relacionados con la planificación del tráfico, incluidos organismos de carreteras, empresas de servicios públicos, administraciones locales, compañías de gestión del tráfico, ingenieros civiles, consultores, contratistas principales, alquiler de grúas y maquinaria, gestión de eventos, autoridades aeroportuarias y de puentes.

"Consideramos que el software de gestión temporal del tráfico de CADaptor Solutions encaja estratégicamente de forma sólida, con una profunda alineación con los estándares del Reino Unido y un papel claro en completar la cartera civil y de gestión del tráfico de Transoft, al tiempo que proporciona una base sólida para la expansión a otras regiones", afirmó Alexander Brozek, vicepresidente sénior de la unidad de negocio civil de Transoft. "Me complace dar la bienvenida a la comunidad de usuarios de CONE y espero que el equipo de CADaptor Solutions se una a Transoft Solutions para reforzar nuestra experiencia en este segment".

El fundador y director general de CADaptor Solutions, Peter Booth, declaró: "Estamos entusiasmados de unirnos a Transoft Solutions. Durante los últimos 20 años, CADaptor Solutions se ha centrado principalmente en la industria británica de tráfico temporal en carretera. Al unir fuerzas con Transoft, esperamos con interés el siguiente capítulo en el que combinaremos nuestros recursos con la cartera global civil y de gestión del tráfico de Transoft, proporcionando conexiones e integraciones entre nuestros respectivos productos".

"Estoy orgulloso de haber fundado CADaptor Solutions y de haber llevado nuestro producto CONE Software, con su amplia base de usuarios en el Reino Unido, hasta este punto. Confío en que Transoft sea un excelente hogar para seguir avanzando en nuestra filosofía de ofrecer productos de calidad que ahorran tiempo, junto con un excelente soporte y formación".