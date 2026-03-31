Transmisión del sarampión está a la baja en los 32 estados: Salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa), Eduardo Clark García Dobarganes, informó que desde el 12 de febrero a la fecha, se han aplicado 17.2 millones de vacunas.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario de salud aseguró que se está viendo una transmisión a la baja en las últimas semanas de la campaña de vacunación.

Eduardo Clark García indicó que la meta establecida con los gobernadores es llegar a 25 millones de personas; en las últimas siete semanas se ha inmunizado a por lo menos 17.2 millones.

La meta establecida con los gobernadores es llegar a 25 millones de personas en el país. Cuartoscuro

Menores de edad representan la prioridad

El funcionario federal hizo un llamado a la población a vacunar a los niños siendo el grupo de mayor vulnerabilidad. En este sentido, destacó que el gobierno de México implementa la vacunación universal para niños y niñas de entre 6 meses de edad y 12 años, pues este sector es el más vulnerable y representan la prioridad.

Aunado a lo anterior, el funcionario expuso los criterios de vacunación para este sector que son:

Tanto niñas y niños de 6 meses y 12 años de edad que no han recibido ninguna vacuna contra el sarampión.

Tanto niñas y niños de 6 meses y 12 años de edad que no han recibido ninguna vacuna contra el sarampión. O solo recibió una vacuna y ya pasaron 6 meses desde su primera dosis.

El subsecretario exhortó a la población a acudir a los centros de salud a recibir la vacuna contra el sarampión y revisar los más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que estar disponibles a través de dondemevacuno.salud.gob.mx

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fdm