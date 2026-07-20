Muere hombre mientras bailaba en fiesta de XV años en Nuevo León

Un hombre de aproximadamente 55 años murió durante la celebración de una fiesta de XV años en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo a ABC Noticias, la víctima, identificada como Hernán Guajardo, se desvaneció mientras bailaba en la fiesta.

Los hechos ocurrieron al interior de un salón de eventos ubicado en la Avenida Ciprés y Boulevard Julián Treviño Elizondo en la colonia El Milagro.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del individuo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, en donde se espera que se realice la autopsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Luego del incidente, el salón de eventos en donde se realizó el festejo publicó un comunicado en sus redes sociales en donde lamentó la muerte del invitado, quien fue identificado como un reconocido comerciante.

Asimismo, el lugar defendió la calidad de su trabajo y precisó que de acuerdo a los informes, el hombre murió por causas naturales.

“De acuerdo a los informes que proporcionaron las autoridades que estuvieron ayer en nuestro espacio, atendiendo este lamentable suceso, les podemos decir que el fallecimiento fue por causas naturales”, agregó.

Por último, lamentó la desinformación que ha surgido en redes sociales a propósito de este suceso, sobre todo teniendo en cuenta el mal momento que atraviesa la familia del hombre fallecido.