Mueren ahogados tres hombres que viajaban en camioneta; se los lleva la corriente

La Fiscalía de Chihuahua confirmó la muerte de tres hombres que fueron arrastrados con todo y vehículo cuando intentaron cruzar el Río Palmarejo en el municipio tarahumara de Chínipas.

Asimismo, se informó que otro tripulante del vehículo logró ponerse a salvo y fue rescatado este lunes por la policía.

Uno de los cuerpos quedó dentro del vehículo, una Ford Escape.

Los otros dos fueron localizados al margen del rio, los cuales eran oriundos de dicha comunidad.

Otro conductor murió días atrás

La fuerte lluvia que cayó la semana pasada sobre la ciudad de Chihuahua cobró una víctima mortal; se trata de un hombre que murió ahogado dentro de su vehículo al ser arrastrado por la creciente de un arroyo.

De hecho, cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente cuando intentaron cruzar la creciente por una calle en la colonia Misael Núñez, al sur de la capital del estado.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Nueva España y 15 de Enero, donde se dio la creciente del agua por una intensa lluvia, arrastrando a varios vehículos, en uno de los cuales murió ahogado el conductor de 31 años de edad, que fue rescatado por los bomberos.

La fuerte lluvia que cayó este miércoles sobre la ciudad de Chihuahua cobró una víctima mortal. Foto: Especial

Domingo trágico, otra muerte por crecida de arroyo

El intenso temporal de lluvias que azota a la zona occidente del estado cobró una nueva vida este domingo, pues un hombre falleció ahogado tras ser arrastrado por la crecida del Arroyo San Antonio, cuerpo de agua que atraviesa la mancha urbana del municipio de Cuauhtémoc y cuyo volumen incrementó de forma drástica en cuestión de minutos.

De acuerdo con los reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil local, la alerta se activó alrededor del mediodía cuando testigos observaron a la víctima ingresar o ser sorprendida por la fuerte corriente en uno de los vados del arroyo.

Tras una rápida maniobra de búsqueda, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cuauhtémoc lograron ubicar el cuerpo sin vida atascado metros abajo de la corriente. La zona fue acordonada por agentes de la policía local a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Distrito Zona Occidente, quienes se encargaron del levantamiento e identificación formal del occiso.

Captura de Pantalla

Alerta permanente

Autoridades de Protección Civil de Chihuahua mantienen una alerta de prevención permanente en los 67 municipios de la entidad, advirtiendo sobre el peligro que representan los arroyos que cruzan zonas urbanas como el San Antonio en Cuauhtémoc.

Las dependencias de auxilio exhortan enérgicamente a la población, automovilistas y peatones, a abstenerse por completo de cruzar o acercarse a los cauces de agua, aun cuando la corriente parezca ser baja o segura, ya que los escurrimientos provenientes de la sierra suelen generar avenidas de agua repentinas y destructivas.