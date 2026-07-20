Más de medio millón de estudiantes egresan con doble certificación del Bachillerato Nacional

Más de medio millón de estudiantes concluyó este ciclo escolar con un nuevo esquema de certificación en educación media superior.

Se trata de 527 mil 481 jóvenes, la primera generación del Bachillerato Nacional que egresa con dos documentos: el certificado de bachillerato y otro que acredita su formación técnica, con el objetivo de facilitar tanto su ingreso a la educación superior como su incorporación al mercado laboral.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este modelo forma parte de la estrategia para fortalecer la educación media superior mediante una oferta de 207 opciones de formación técnica, tecnológica y laboral, organizadas en diez campos de conocimiento vinculados con las necesidades productivas del país.

Actualmente, un millón 979 mil 84 estudiantes cursan alguna de estas opciones de formación, informó la dependencia.

La SEP señaló que los certificados emitidos bajo este esquema cumplen con los estándares del Marco Nacional de Cualificaciones y de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, con la finalidad de dar mayor reconocimiento a las trayectorias académicas de los egresados.

El modelo también contempla la participación de 31 instituciones públicas de educación superior —23 universidades estatales y seis nacionales—, además del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que colaboran en la revisión de planes de estudio, materiales didácticos, equipamiento de talleres y laboratorios, así como en la formación docente.

Según la dependencia, la estrategia denominada “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional” busca fortalecer la vinculación entre la educación media superior y superior, con el propósito de ampliar las oportunidades académicas y laborales de casi dos millones de estudiantes.

Como ejemplo de este esquema, la SEP informó que 30 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 318, ubicado en Tlahuapan, Puebla, concluyeron la carrera técnica en Agricultura Sustentable y recibieron tanto el certificado de Bachillerato Nacional como el de carrera técnica, acompañado de título y cédula profesional.

Durante la ceremonia de graduación, la directora del plantel, Karina Hernández Lara, destacó que esta es la décima generación de Técnicos en Agricultura Sustentable y señaló que el plantel ha obtenido reconocimientos nacionales, entre ellos el primer lugar en Manejo de Dron Agrícola y el segundo en Injerto de Frutales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el nuevo esquema busca fortalecer la continuidad educativa y mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes mediante una formación académica y técnica con reconocimiento institucional