Trágico “Grito” en Durango; accidentes en fiestas patrias dejan cinco muertos

Las fiestas patrias en Durango dejaron cinco personas fallecidas y una lesionada en accidentes registrados en diferentes municipios de la entidad.

La Fiscalía General del Estado informó que el miércoles 16 de septiembre a las 12:20 horas, se registró un percance vial en la carretera que conduce a la localidad El Pueblito, de la capital, donde un hombre falleció tras el fuerte impacto.

Una mujer identificada como Diana Paola, circulaba por la vía de comunicación a bordo de un Volkswagen Beat, de color rojo y al no observar un bordo por el exceso de velocidad, impacto a un automóvil Hyundai línea Grand i10 de color blanco, tripulado por la víctima identificada como Jorge Nájera Irigoyen, de 59 años de edad.

Tras el impacto proyecto a un tercer vehículo de la marca Hyundai, línea Berna, color gris, conducido por Josué, quedando detenida Diana Paola y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, por la responsabilidad que le resulte.

El otro accidente es de un motociclista que no ha sido identificado y de la cual solo se informó de su media filiación, de una edad aproximada de 20 a 25 años de edad, complexión delgada, tez morena clara y cabello largo.

Al momento del accidente vestía una bermuda de color beige, chamarra color azul, tenis y calcetines en color negro.

El percance sobrevino cerca de las 22:00 horas cuando circulaba de noreste a sureste por el bulevar Francisco Villa de la capital a bordo de una motocicleta Vento de color negro, y fue impactado por un vehículo Volkswagen Jetta, quedando sin vida en el lugar el joven.

Otro de los accidentes trágicos ocurrió el miércoles 16 de septiembre cerca de las 22:34 horas, cuando se informó del ingreso a las instalaciones del Semefo del cuerpo de un hombre de 60 años de edad, identificado como Jorge Venegas Sevilla, quien perdiera la vida en un accidente vial cuando circulaba por la carretera federal Durango-Mazatlán, a bordo de un automóvil Isuzu línea Rodeo, color blanco y a la altura de la calle 16 de septiembre y calle Norte, de El Salto Pueblo Nuevo, perdió el control de la unidad para impactarse contra la glorieta y posteriormente volcarse, el conductor fue trasladado para recibir atención médica a la clínica del IMSS número 2, lugar al que arribó sin signos vitales.

El otro siniestro cobro la vida de un motociclista y dejo uno más lesionado en la carretera Gómez Palacio-Durango, a la altura de la localidad Los Ángeles, de Lerdo, cuando la frágil unidad se impactó contra una camioneta Mercedes Benz, quien dio la vuelta en U y la moto se proyectó del costado izquierdo quedando sin el motociclista identificado como José Hernández Martínez, de 23 años de edad, mientras su acompañante quedo gravemente herido. En todos los accidentes tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público e inició las investigaciones respectivas.