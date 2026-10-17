Doble tragedia; tráiler arrolla 13 vehículos en vía rápida de Chiapas

Un tráiler cargado con 30 toneladas de cemento, arrolló 13 vehículos varados esperando el paso por un percance previo en una pendiente de la carretera de cuota Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Los vehículos dañados Especial

El chofer de la unidad perdió el control al cruzar una curva. Entre los vehículos embestidos, se encuentran una ambulancia y un vehículo de bomberos, así como unidades del transporte público y particulares.

Así los graves daños Especial

Hasta el momento suman tres personas fallecidas en el lugar, pero hay otra cifra no revelada de fallecidos en el trayecto al hospital. La unidad pesada, paró al chocar contra una roca en el carril contrario de la vía de cuota.

Cabe mencionar que la caseta de peaje ubicada en Chiapa de Corzo, nunca avisa sobre los percances en la vía de cuota, como en este caso. Incluso, la vía está cerrada en este momento.