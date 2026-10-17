Llega a México grueso de migración de Mariposa Monarca

El grueso de la migración de la Mariposa Monarca (Danaus plexippus), cruzó de los Estados Unidos a México y ya vuela hacia sus santuarios de hibernación y apareamiento en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán, informó Rocío Treviño Ulloa, coordinadora del Programa Correo Real de la Asociación Profauna.

Destacó que desde este viernes se recibieron reportes del avistamiento de miles de mariposas en el municipio de Sabinas, Coahuila, que son impulsadas por el Frente Frío número 2 y los vientos del norte que actúan como un detonante ambiental y aerodinámico que acelera y empuja su viaje hacia el sur.

Indicó que, además, la aplicación para teléfono celular del Project Monarch, incrementó este sábado sus registros sobre la presencia de una gran cantidad de monarcas etiquetadas, es decir, que viajan con transmisores de tecnología Bluetooth adheridos a su cuerpo en Ciudad Acuña, Jiménez, San Carlos, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Múzquiz, Palaú y cerca de las minas de Barroterán, en Coahuila.

Mientras que en Nuevo León, se detectaron dos ejemplares con este radiotransmisor conocido como BlūMorpho, con un peso de 60 miligramos, del tamaño de un grano de arroz, en Anáhuac, que se suman a otra mariposa que continúa activa en San Pedro Garza García.

De esta forma, la Mariposa Monarca llega puntual a su cita para celebrar el próximo 1 y 2 de noviembre el Día de Muertos en las comunidades y ejidos, donde según la tradición, se cree que son las almas de los difuntos que vienen a visitar a sus familias.