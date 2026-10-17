Arrestan a exfiscal de Chihuahua por operativo ligado a la CIA

El ex Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue arrestado este sábado en la capital de la entidad, por delitos relacionados con la presencia e incursión armada de agentes de la CIA, durante un operativo en un laboratorio clandestino de drogas en la sierra tarahumara.

Jáuregui Moreno actualmente realizaba una intensa campaña para buscar la candidatura de su partido Acción Nacional, por la presidencia municipal de Chihuahua.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, señala que el ex fiscal fue arrestado cuando circulaba sobre una transitada avenida en la zona de mayor plusvalía de la ciudad, sobre el puente de la avenida La Cantera, en el cruce con la calle Washington.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, filtró ante los medios locales el oficio de la orden de aprehensión en contra del exfiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, y del exfiscal especial y exdirector la Agencia Estatal de Investigación, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Wendy Chávez, encargada de la unidad que investiga la destrucción del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara de Chihuahua

Los delitos por los cuales fue arrestado el exfiscal son por ejercicio ilegal de la función pública y coalición, mientras que el otro ex funcionario es por falsedad ante las autoridades, este segundo que se encuentra prófugo.

Los hechos que derivaron en la orden de aprehensión son por lo ocurrido en El Pinal, municipio de Morelos, entre el 17 y 19 de abril, relacionados con el desmantelamiento de un narco laboratorio, donde murieron dos agentes de la CIA.