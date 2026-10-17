Trudy alcanzará su punto más cercano a la costa la noche de esta sábado o la madrugada del domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que Trudy, huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson originará lluvias intensas en Colima y Michoacán (sur y costa); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y Nayarit (sur), y fuertes en Guerrero (suroeste).

Destacó que Trudy ocasionará además viento de 80 a 90 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura en la costa de Guerrero.

Huracán Trudy recorre el Pacífico Mexicano dejando fuertes lluvias, oleaje elevado y viento en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Gráfico SMN

Precisó que el huracán se localiza a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

El punto más cercano a la costa que alcanzará el centro del huracán Trudy será a escasos 75 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

Por lo anterior, el SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, establece zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit, y se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Asimismo, zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán; zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Las precipitaciones generadas por Trudy podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados", advirtió.

Por su parte, Simón se disipó por completo y se degradó a una baja presión remanente frente a la costa occidental de México.

El sistema, que llegó a alcanzar la categoría 4 de huracán, se localizó en su última etapa a unos 160 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, dejando de representar un peligro directo de impacto, aunque se mantuvo bajo monitoreo por lluvias secundarias en el norte de la Península de Baja California.