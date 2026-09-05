Exigen la abolición universal de la renta de vientres

En las instalaciones del Auditorio de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, dio inicio la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, encuentro que reúne a especialistas, juristas, psiquiatras y académicos de 73 países con el objetivo de demandar la eliminación de la explotación de mujeres con fines reproductivos.

Durante el mensaje inaugural, María Selette Monjarás, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, planteó que en la deliberación pública y legislativa se debe reafirmar que: “la dignidad humana no puede depender de las circunstancias, de la capacidad económica, del deseo de terceros, ni de las posibilidades que ofrece la tecnología”.

Rechazo a la regulación y defensa de la infancia

Por su parte, Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute —institución coorganizadora del evento—, aseveró que la llamada gestación subrogada o renta de vientres responde a una industria ilegal que debe abolirse.

“El cuerpo de una mujer no es un objeto ni mucho menos una mercancía, y las niñas y niños que nacen de esos procesos no son mercancía que se ponga a la venta al mejor postor”, afirmó Madero Márquez.

El directivo agregó que: “tratándose del cuerpo y la dignidad humana de las mujeres, no cabe ningún tipo de regulación, sino su eliminación de toda norma legal y práctica social”.

Posturas de organismos internacionales

A través de una intervención en video, Reem Alsalem, relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, sostuvo que: “el mundo está empezando a tomar conciencia de los peligros que enfrenta la legalización de la maternidad subrogada”.

Alsalem advirtió ante los asistentes: “la gestación subrogada es un sistema de explotación de mujeres, niñas y niños. Es necesario de debatir la estrategia de incidencia y compromiso. Debemos alentar a los países de todo el mundo a elevar la prioridad del tema y adoptar medidas de protección.”

En su participación, Jorge Cardona Llorens, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sostuvo que: “la gestación subrogada no está regulada en ningún tratado de derechos humanos a nivel internacional”.

Los trabajos de la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca continuarán con mesas redondas enfocadas en el análisis jurídico, ético y de derecho comparado sobre los proyectos legislativos en América Latina.