¡Brrr! Se esperan 56 frentes fríos en México, 6 por arriba del promedio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que se espera una próxima temporada invernal muy activa, con la presencia de 56 frentes fríos, seis por arriba de la climatología, a partir de septiembre.

En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que los meses más activos serán noviembre, diciembre y enero, con ocho, nueve y ocho sistemas frontales, respectivamente.

Próxima temporada invernal Especial

Destacó que el fenómeno de El Niño generará más eventos de Norte en diciembre y enero, en la cuenca del Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como tormentas invernales y lluvias abundantes en el norte de la República Mexicana, principalmente en la Península de Baja California, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Además, se espera una temperatura tres grados por arriba del promedio histórico, debido a las altas temperaturas que registra el Océano Pacífico.

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Fabián Vázquez Romañana pronosticó que tendremos un invierno menos crudo, con temperaturas mínimas que, por el cambio climático, son cada vez menos frías y duran menos días.

"Hay que tener mucho cuidado porque podríamos tener eventos extremos de lluvias, ya sea por ciclones tropicales o por la interacción de frentes fríos con sistemas invernales, que sabemos que históricamente han generado eventos extremos en el país", alertó.

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Por su parte, Romeo Alejandro Vergara Castañeda, representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, recomendó, ante la próxima temporada de frentes fríos, abrigarse bien, protegiendo el rostro y la cabeza, así como cubrirse con varias prendas para mantener la temperatura corporal.

Asimismo, advirtió que no se deben usar braseros, hornos ni estufas para calentar la casa, ya que son peligrosos; no dormir cerca de calentadores, porque producen monóxido de carbono que pueden intoxicar y provocar la muerte.