¡Brrr! Se esperan 56 frentes fríos en México, 6 por arriba del promedio
El fenómeno del Niño provocará más eventos de Norte, tormentas invernales y lluvias abundantes en México.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que se espera una próxima temporada invernal muy activa, con la presencia de 56 frentes fríos, seis por arriba de la climatología, a partir de septiembre.
En conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que los meses más activos serán noviembre, diciembre y enero, con ocho, nueve y ocho sistemas frontales, respectivamente.
Destacó que el fenómeno de El Niño generará más eventos de Norte en diciembre y enero, en la cuenca del Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como tormentas invernales y lluvias abundantes en el norte de la República Mexicana, principalmente en la Península de Baja California, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
Además, se espera una temperatura tres grados por arriba del promedio histórico, debido a las altas temperaturas que registra el Océano Pacífico.
Fabián Vázquez Romañana pronosticó que tendremos un invierno menos crudo, con temperaturas mínimas que, por el cambio climático, son cada vez menos frías y duran menos días.
"Hay que tener mucho cuidado porque podríamos tener eventos extremos de lluvias, ya sea por ciclones tropicales o por la interacción de frentes fríos con sistemas invernales, que sabemos que históricamente han generado eventos extremos en el país", alertó.
Por su parte, Romeo Alejandro Vergara Castañeda, representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, recomendó, ante la próxima temporada de frentes fríos, abrigarse bien, protegiendo el rostro y la cabeza, así como cubrirse con varias prendas para mantener la temperatura corporal.
Asimismo, advirtió que no se deben usar braseros, hornos ni estufas para calentar la casa, ya que son peligrosos; no dormir cerca de calentadores, porque producen monóxido de carbono que pueden intoxicar y provocar la muerte.